Более 1,4 тысячи детей были убиты за последние два года в Йемене

Эр-Рияд вместе с союзниками 26 марта 2015 года начал военную операцию в Йемене для поддержки правительства президента Абд Раббу Мансура Хади в гражданском конфликте с шиитскими повстанцами-хуситами и примкнувшими к ним силами, лояльными экс-президенту Али Абдалле Салеху.





"Много тысяч мирных жителей были убиты, в том числе более 1,4 тысячи девочек и мальчиков… Десятки тысяч йеменцев пострадали", — говорится в заявлении О'Брайена, опубликованном по случаю годовщины эскалации конфликта в Йемене с начала в 2015 году операции Саудовской Аравии, передает РИА Новости

Он также отметил, что в данный момент две трети населения Йемена, порядка 19 миллионов человек, нуждаются в гуманитарной помощи.





В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.



