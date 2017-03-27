В России собираются запретить суррогатное материнство

Проект закона о запрете в России суррогатного материнства будет внесен в Госдуму в понедельник, пишет газета пишет газета "Известия"





Отмечается, что автором вносимых изменений является сенатор Антон Беляков, по мнению которого услуги суррогатного материнства в России регулируются на основе гражданско-правового договора, который не гарантирует строгого выполнения прав и обязанностей сторон. "Как правило, остается не проясненным, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора", - цитирует издание Белякова.





Сенатор также отметил, что "для передачи ребенка от суррогатной матери родителям не требуется даже процедура усыновления". "При этом, в соответствии с Семейным кодексом РФ, биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей", - пояснил он. Российское законодательство, по мнению Белякова, нуждается в продуманном подходе к регулированию суррогатного материнства, а пока он не выработан, необходим запрет.





Автор законопроекта также отметил, что многочисленные научные исследования доказали формирование связи ребенка с матерью на пренатальной стадии его развития. Прерывание этой связи означает существенный стресс для ребенка и другие негативные последствия, уточнил сенатор.





Фото с сайта aimed.spb.ru



