В России собираются запретить суррогатное материнство
27 марта 2017, 09:44
Сегодня в Госдуму внесут законопроект, который не позволит женщинам вынашивать чужих детей.
Проект закона о запрете в России суррогатного материнства будет внесен в Госдуму в понедельник, пишет газета "Известия".
Отмечается, что автором вносимых изменений является сенатор Антон Беляков, по мнению которого услуги суррогатного материнства в России регулируются на основе гражданско-правового договора, который не гарантирует строгого выполнения прав и обязанностей сторон. "Как правило, остается не проясненным, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора", - цитирует издание Белякова.
Сенатор также отметил, что "для передачи ребенка от суррогатной матери родителям не требуется даже процедура усыновления". "При этом, в соответствии с Семейным кодексом РФ, биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей", - пояснил он. Российское законодательство, по мнению Белякова, нуждается в продуманном подходе к регулированию суррогатного материнства, а пока он не выработан, необходим запрет.
Автор законопроекта также отметил, что многочисленные научные исследования доказали формирование связи ребенка с матерью на пренатальной стадии его развития. Прерывание этой связи означает существенный стресс для ребенка и другие негативные последствия, уточнил сенатор.
Фото с сайта aimed.spb.ru
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