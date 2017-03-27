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Новости за сегодня

Назначен председатель Комитета науки МОН РК

 

Бывший ректор Академии госуправления при Президенте возглавил Комитет науки Министерства образования и науки РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Абдрасилов Болатбек Серикбаевич назначен председателем Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Абдрасилов Болатбек Серикбаевич родился 15 июля 1958 года в Кызылорде. В 1979 году окончил Кзыл-Ординский педагогический институт им. Н.В. Гоголя по специальности «Преподаватель физики». Кандидат физико-математических наук, Доктор биологических наук, Академик Московской академии информатизации, Академик Академии наук высшей школы Республики Казахстан и Международной Академии наук высшей школы.

В разные годы работал старшим преподавателем, доцентом, деканом, а затем проректором Кзыл-Ординского пединститута. Занимал должность директора Центра информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы. Был директором департамента высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки. Председатель Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК.

В период с 23 сентября 2010 года по февраль 2012 года занимал пост ответственного секретаря Министерства образования и науки. С февраля 2012 по июль 2016 года был ректором Академии государственного управления при Президенте РК.

 

27 марта 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Комитета науки МОН РК

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