Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
27 марта 2017, 09:55
Докладчик – министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание (правительственный час) на тему - «О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности».
Докладчик – министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.
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