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ЧП в Париже: на мебельной фабрике прогремел взрыв

27 марта 2017, 09:50

Сразу несколько взрывов прогремели на северо-востоке Парижа в коммуне Бонди.


Очевидцы услышали целую серию громких хлопков в районе мебельной фабрики. Вслед за взрывами на складе начался пожар, который потом охватил все здание, сообщают местные СМИ.

Площадь возгорания, по данным специалистов, составила на менее трех тысяч квадратных метров.

Тушением пожара занимались 10 расчетов. Вскоре им удалось взять огонь под контроль. Информации о пострадавших нет, сообщает телеканал "Россия 24".

Фото с сайта vesti.ru

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