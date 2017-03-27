В Таразе задержана ОПГ наркоторговцев

Одним из основных направлений работы органов прокуратуры является б орьба с преступностью . Эта борьба должна иметь конкретные цели и задачи, направленные на искоренение предпосылок образования «благоприятной почвы» для преступности , передает , передает Zakon.kz





Такую «благоприятную почву» создают наркотики, беда нашего общества, которая к тому же является одним из основных источников дохода преступных группировок, другой стороной этой беды является вовлечение наркозависимых лиц в орбиту преступности. Поэтому вопрос борьбы с наркоторговлей является первостепенной задачей правоохранительных органов.

В результате анализа проведенного прокуратурой Тараза, установлено, что в городе на протяжении нескольких лет осуществляла свою деятельность устойчивая, организованная преступная группа, торговавшая наркотическими средствами. Учитывая итоги анализа, по личной инициативе прокурора Жамбылской области Ерната Сыбанкулова, инициировано проведение оперативно-розыскных мероприятий, производство которого поручено опытным сотрудникам правоохранительных органов.





По указанию прокуратуры 18 марта 2017 года были произведены обыски по месту проживания подозреваемых лиц, в результате которого изобличена преступная группа во главе с Х.Н. и ее 8 преступных сообщников, изъято более 2,5 кг наркотического средства «героин», денежные средства в сумме 2 500 000 тенге.





В настоящее время все подозреваемые по делу с санкции суда взяты под стражу, досудебное расследование по уголовному делу поручено следственному управлению ДВД области. Все усилия правоохранительных органов должны быть направлены на борьбу с организованными формами преступности, именно они вовлекают молодежь в преступную среду, хуже всего посредством склонения к употреблению наркотиков, отметил прокурор области Ернат Сыбанкулов



