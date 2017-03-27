 
Облачно: слабый дождь со снегом

Алматы

Облачно: слабый дождь со снегом

Вероятность осадков: 72%

Влажность: 93%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

316.20

27 марта 

Курс НБРК

316.56

-

АЛМАТЫ

Покупка

315.70

Продажа

316.20

АСТАНА

Покупка

315.00

Продажа

315.90

Подробнее
343.00

27 марта 

Курс НБРК

342.14

-

АЛМАТЫ

Покупка

341.00

Продажа

343.00

АСТАНА

Покупка

342.30

Продажа

344.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Атырау проведут перепись населения

 

Чтобы узнать об уровне жизни населения, в Атырау проведут поквартирный обход, передает региональный портал «Мой Город».

Специалисты центра занятости проводят разъяснительную работу в ЦОНах для того, чтобы среди населения не возникло непонимания во время переписи.

Об этом сообщила директор городского Центра занятости Гульнара Куспанова во время визита в регион министра труда и социальной защиты населения.

«Перед внедрением обязательного медицинского страхования в Казахстане, которое произойдет с 1 января 2018 года, мы создали специальные мобильные группы. Туда вошли участковые полицейские, специалисты центра занятости, участковые медсестры, сотрудники отдела образования, а также специалисты всех отделов акимата», — сообщила Гульнар Куспанова.

Город разделен на 15 участков. С 1 апреля мобильные группы начнут поквартирный обход населения, в ходе которого будет вестись учет количества членов семей и общий уровень дохода.

Специалисты намерены составить реальную картину о количестве социально уязвимых семей и определить число безработных в городе.

«Если обнаружится, что прожиточный уровень той или иной семьи ниже черты бедности, будем рассматривать вопрос о выделении социальной помощи, безработным будем оказывать содействие в трудоустройстве», — рассказала Гульнар Куспанова.

 

27 марта 2017, 09:23
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал Западного Казахстана «Мой город»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код