Утверждена Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере

В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» утверждена Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере. В частности, Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере детализирует осуществление прокурорского надзора в социально-экономической сфере. Предметами высшего надзора являются: 1) надзор за законностью в социальной сфере; 2) надзор за законностью в сфере экономики. Правозащитные функции органов прокуратуры: 1) проведение анализа состояния законности; 2) производство проверки применения законодательства Республики Казахстан; 3) меры по устранению нарушений законности. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.