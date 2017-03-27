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Утверждена Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере

Аннотация к документу: Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 31 января 2017 года № 7 «Об утверждении Инструкции о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере»

В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» утверждена Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере.

В частности, Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере детализирует осуществление прокурорского надзора в социально-экономической сфере.

Предметами высшего надзора являются:

1) надзор за законностью в социальной сфере;

2) надзор за законностью в сфере экономики.

Правозащитные функции органов прокуратуры:

1) проведение анализа состояния законности;

2) производство проверки применения законодательства Республики Казахстан;

3) меры по устранению нарушений законности.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

27 марта 2017, 09:58
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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