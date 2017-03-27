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Утверждена Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере
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Аннотация к документу: Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 31 января 2017 года № 7 «Об утверждении Инструкции о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере»
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В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» утверждена Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере.
В частности, Инструкция о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономической сфере детализирует осуществление прокурорского надзора в социально-экономической сфере.
Предметами высшего надзора являются:
1) надзор за законностью в социальной сфере;
2) надзор за законностью в сфере экономики.
Правозащитные функции органов прокуратуры:
1) проведение анализа состояния законности;
2) производство проверки применения законодательства Республики Казахстан;
3) меры по устранению нарушений законности.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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