Россиянка утонула в бассейне отеля в Паттайе

Россиянка утонула в бассейне отеля в курортном городе Таиланда Паттайя, пишет издание Bangkok Post,

Инцидент произошел 26 марта в районе 3.00 по местному времени, сообщил представитель полиции. По данным представитель службы охраны отеля, во время дежурства он услышал крики людей, зовущих на помощь и сообщивших о тонувшей женщине. К тому моменту, когда он пришел, женщину удалось вытащить из бассейна и она была жива.





Охранник обратился в полицию и службы спасения, однако женщина скончалась до их приезда. Личность погибшей удалось установить – это 51-летняя Светлана Зимина, пишет издание.