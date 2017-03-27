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Россиянка утонула в бассейне отеля в Паттайе

27 марта 2017, 10:08

Женщина скончалась до приезда спасателей.


Россиянка утонула в бассейне отеля в курортном городе Таиланда Паттайя, пишет издание Bangkok Post, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 26 марта в районе 3.00 по местному времени, сообщил представитель полиции. По данным представитель службы охраны отеля, во время дежурства он услышал крики людей, зовущих на помощь и сообщивших о тонувшей женщине. К тому моменту, когда он пришел, женщину удалось вытащить из бассейна и она была жива.

Охранник обратился в полицию и службы спасения, однако женщина скончалась до их приезда. Личность погибшей удалось установить – это 51-летняя Светлана Зимина, пишет издание.

Фото © Flickr/ Jim Fruchterman

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