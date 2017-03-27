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Токаев выступил перед Советом Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге

 

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своей речи спикер Сената отметил, что заседание Совета проходит в период трех юбилейный дат, связанных с ОДКБ: 25-летия самого Договора о коллективной безопасности, 15-летия образования Организации Договора и 10-летия Парламентской Ассамблеи ОДКБ. С его слов, ОДКБ - это полностью состоявшаяся авторитетная международная структура, ставшая важным фактором обеспечения военно-политической стабильности в Евразии.

«Основываясь на достигнутых результатах, государствам-членам необходимо продолжить совершенствование механизмов деятельности ОДКБ. Укрепление потенциала ОДКБ и партнёрства в рамках нашей Организации в полной мере соответствует интересам Казахстана и поэтому постоянно находится в центре внимания Президента Нурсултана Назарбаева, который внес ряд конкретных предложений, направленных на активизацию ее деятельности», - сказал Токаев.

«Мы рассчитываем на тесное взаимодействие со всеми союзниками по ОДКБ в рамках членства Казахстана в Совете Безопасности ООН. На наш взгляд, ОДКБ должна позиционировать себя как военно-политическая структура, нацеленная на решение наиболее острых проблем современности, включая, прежде всего, международный терроризм», - добавил спикер Сената.

Как отметил Токаев, будучи одним из ключевых звеньев глобальной и региональной безопасности, ОДКБ предстоит укреплять сотрудничество с подобными международными организациями, чего настоятельно требует сложный характер нынешней ситуации в мире.

«Без такого сотрудничества и взаимодействия невозможно консолидированное противодействие международному терроризму, содействие стабилизации ситуации в Афганистане, урегулирование затяжных конфликтов и, в целом, широкий диалог по проблемам безопасности, разоружения и мер доверия», - подчеркнул спикер Сената.

По его мнению, деятельность ПА ОДКБ, парламентское измерение ОДКБ показали свою востребованность, прежде всего в плане правового обеспечения потребностей системы коллективной безопасности.

«Сближение и гармонизация законодательства являются важным фактором партнёрства наших государств. Парламент Казахстана своевременно ратифицировал все основные соглашения, подписанные в рамках ОДКБ. Повестка дня работы парламентариев расширяется и предусматривает совместные мероприятия по актуальнейшим проблемам современной безопасности», - сказал Токаев.

Спикер Сената акцентировал внимание на том, что совместная работа парламентариев в рамках ПА ОДКБ повышает эффективность Организации. Он с благодарностью отметил огромный вклад России в укрепление потенциала ОДКБ, а также конструктивную работу российских парламентариев в этом направлении.

Резюмируя свое выступление, спикер Сената поздравил коллег с юбилейными датами и отметил, что казахстанская делегация также будет продолжать работать на благо усиления всех возможностей парламентской дипломатии, в том числе в рамках ОДКБ.

 

27 марта 2017, 10:13
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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