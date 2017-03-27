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Новости за сегодня

В ЮКО до конца года не поднимутся цены на 150 видов лекарств

 

С целью предотвращения роста цен на лекарственные препараты, между акиматом ЮКО и Департаментом Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК по Южно-Казахстанской области, а также Ассоциацией фармацевтических и медицинских организаций ЮКО «Даму» подписан меморандум. В соответствии с соглашением, до конца года не изменится стоимость на 150 видов препаратов, передает пресс-служба акима ЮКО.

В церемонии подписании меморандума участие приняли аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и 40 руководителей фармацевтических организаций. Отметим, что теперь отечественные производители лекарственных средств и медицинских изделий, а также официальные дистрибьюторы иностранных товаров не будут повышать цены на 150 лекарственных препаратов.

«Меморандум включает в себя более 150 различных лекарств. Это социально значимые лекарства. Таким образом, мы оказываем поддержку большей части населения области. От имени жителей области, я выражаю благодарность руководителям аптек, которые подписали данный меморандум, тем самым оказав поддержку социально уязвимым слоям населения», - сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, что данное соглашение направлено на предотвращение роста цен на лекарственные препараты, реализуемые в аптеках и фармацевтических организациях, а также предотвращение социальной напряженности и защиты прав потребителей от необоснованного роста цен. Кроме того, аким доложил о проводимой работе аптечных сетей в рамках социальной ответственности.

Вместе с тем, руководитель департамента Л.Кашкимбаева отметила, что на сегодня подписан контракт с крупными транспортными компаниями. Наряду с этим, участники встречи отметили, что подписание меморандума является важным шагом в обеспечении социальной стабильности среди населения.

 

27 марта 2017, 10:21
Источник, интернет-ресурс: Южно-Казахстанского областного акимата

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