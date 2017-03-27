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Новости за сегодня

В ЮКО назначен руководитель Управления экономики и бюджетного планирования

 

Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования региона назначен Сабитов Арман Сабитович, передает пресс-служба акима области.

Сабитов Арман Сабитович родился в 1984 году, образование высшее. Окончил Казахский Национальный университет им.Аль-Фараби, аспирантуру Казахского экономического университета им.Т.Рыскулова. По специальности экономист, кандидат экономических наук, сертифицированный государственный аудитор.

Трудовую деятельность начал ассистентом аудитора в аудиторской компании ТОО «Азаматаудит» г.Алматы. В 2004-2011 годы работал старшим ассистентом аудитора, менеджером-руководителем проекта, управляющим представительства по городу Алматы.

В 2011-2016 годы занимал должность члена Ревизионной комиссии по городу Алматы. С декабря 2016 года - заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области.

 

27 марта 2017, 09:51
Источник, интернет-ресурс: Южно-Казахстанского областного акимата

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