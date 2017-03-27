В столичном ТЦ карманник обворовал иностранцев
27 марта 2017, 10:23
Иностранцы лишились телефонов.
Сотрудниками столичной криминальной полиции задержан вор-гастролер, укравший имущество у граждан ОАЭ и Бразилии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
26 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками задержан ранее судимый 28-летний житель Восточно-Казахстанской области, который в кофейнt торгово-развлекательного центра столицы украл сотовые телефоны у посетителей- граждан ОАЭ и Бразилии.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Установлено, что, присев между двумя посетителями в кофейне ТРЦ, он вытащил из карманов курток, которые висели на спинках стульев, сотовые телефоны, после чего покинул заведение.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 188 («кража») УК РК. Вещественные доказательства изъяты. Телефоны возращены владельцам. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. В настоящее время сотрудники полиции проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории города.
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