В столичном ТЦ карманник обворовал иностранцев

Сотрудниками столичной криминальной полиции задержан вор-гастролер, укравший имущество у граждан ОАЭ и Бразилии , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





26 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками задержан ранее судимый 28-летний житель Восточно-Казахстанской области, который в кофейнt торгово-развлекательного центра столицы украл сотовые телефоны у посетителей- граждан ОАЭ и Бразилии.





В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Установлено, что, присев между двумя посетителями в кофейне ТРЦ, он вытащил из карманов курток, которые висели на спинках стульев, сотовые телефоны, после чего покинул заведение.





Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 188 («кража») УК РК. Вещественные доказательства изъяты. Телефоны возращены владельцам. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. В настоящее время сотрудники полиции проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории города.