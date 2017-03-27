Игроки мини-футбольных «Дины» и «Динамо» в знак протеста постояли во время матча

Игроки мини-футбольных клубов «Динамо» и «Дина» устроили акцию протеста во время ответного матча финала Кубка России . Об этом сообщает « . Об этом сообщает « Чемпионат.com ».





Футболисты обеих команд демонстративно не играли на протяжении первой минуты встречи. Таким образом спортсмены пытаются привлечь внимание к существующим в клубах задолженностях по зарплате.





Отмечается, что подобная акция прошла и в первом матче между этими командами, в котором «Дина» обыграла «Динамо» со счетом 5:3. Ответный матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Динамо». По сумме двух встреч «Дина» в восьмой раз в истории стала обладателем Кубка России.



