В Таразе задержана ОПГ наркоторговцев

Одним из основных направлений работы органов прокуратуры является борьба с преступностью. Эта борьба должна иметь конкретные цели и задачи, направленные на искоренение предпосылок образования «благоприятной почвы» для преступности, передает Zakon.kz.

Такую «благоприятную почву» создают наркотики, беда нашего общества, которая к тому же является одним из основных источников дохода преступных группировок, другой стороной этой беды является вовлечение наркозависимых лиц в орбиту преступности. Поэтому вопрос борьбы с наркоторговлей является первостепенной задачей правоохранительных органов.

В результате анализа проведенного прокуратурой Тараза, установлено, что в городе на протяжении нескольких лет осуществляла свою деятельность устойчивая, организованная преступная группа, торговавшая наркотическими средствами. Учитывая итоги анализа, по личной инициативе прокурора Жамбылской области Ерната Сыбанкулова, инициировано проведение оперативно-розыскных мероприятий, производство которого поручено опытным сотрудникам правоохранительных органов.

По указанию прокуратуры 18 марта 2017 года были произведены обыски по месту проживания подозреваемых лиц, в результате которого изобличена преступная группа во главе с Х.Н. и ее 8 преступных сообщников, изъято более 2,5 кг наркотического средства «героин», денежные средства в сумме 2 500 000 тенге.

В настоящее время все подозреваемые по делу с санкции суда взяты под стражу, досудебное расследование по уголовному делу поручено следственному управлению ДВД области. Все усилия правоохранительных органов должны быть направлены на борьбу с организованными формами преступности, именно они вовлекают молодежь в преступную среду, хуже всего посредством склонения к употреблению наркотиков, отметил прокурор области Ернат Сыбанкулов

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов области удалось не допустить распространение по городу 2,5 кг наркотиков. Вдумайтесь - 2,5 кг героина не попали на улицы, сколько судеб и жизни людей можно сказать мы спасли этим, и это должно стать стимулом к продолжению борьбы с этим злом - резюмировал прокурор области.