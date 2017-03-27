В Павлодаре в салоне маршрутки нашли тело водителя

В Павлодаре водитель маршрутного микроавтобуса, предположительно, покончил с собой в салоне служебного автомобиля.





Как сообщили в пресс-службе ДВД области, около 11.00 часов утра во дворе дома по улице Павлова в салоне маршрутного микроавтобуса №4 обнаружено тело 38-летнего мужчины, с суицидальными признаками смерти.





Что послужило причиной самоубийства, и добровольно ли водитель ушел из жизни, на эти и другие вопросы полицейские пока не дают ответа. По неподтвержденным данным, незадолго до этого мужчина просился о переводе его водителем на другой маршрут.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза.



