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В Павлодаре в салоне маршрутки нашли тело водителя

27 марта 2017, 10:30

Назначена судебно-медицинская экспертиза.


В Павлодаре водитель маршрутного микроавтобуса, предположительно, покончил с собой в салоне служебного автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ДВД области, около 11.00 часов утра во дворе дома по улице Павлова в салоне маршрутного микроавтобуса №4 обнаружено тело 38-летнего мужчины, с суицидальными признаками смерти.

Что послужило причиной самоубийства, и добровольно ли водитель ушел из жизни, на эти и другие вопросы полицейские пока не дают ответа. По неподтвержденным данным, незадолго до этого мужчина просился о переводе его водителем на другой маршрут.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik/Алексей Мальгавко

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