Динамика рискового портфеля в займах МФО за 2016 год

Микрофинансовые организации работают с более качественными заемщиками, чем банки. По итогам 2016 года доля токсичных кредитов в портфеле МФО составила менее 4%, у банков - 6,7%

Участники рынка микрокредитования в РК более тщательно анализируют профиль потенциальных заемщиков, что отражается на низком уровне просроченной задолженности по кредитам МФО.

По итогам 2016 года объем токсичных кредитов (с просрочкой более 30 дней) составляет всего 3,8% в совокупном ссудном портфеле микрофинансовых организаций. Для сравнения, на конец прошедшего года банки сумели снизить долю плохих кредитов (просрочка более 90 дней) в своем портфеле до 6,7% с 8%.

Примечательно, что в пуле клиентов МФО наиболее качественные заемщики - это розничные клиенты. Размер рискового портфеля в микрокредитах физлицам по итогам года составляют всего 3,7%, в то время как объем просроченной задолженности более 30 дней в займах юрлицам оценивается в 8,2%.

С 2010 года МФО провели широкомасштабную работу по улучшению качества своих ссудных портфелей. На конец 2010 года доля неработающих токсичных кредитов составляла более 25% всего объема займов, однако к началу 2017 года этот уровень микрофинансовые организации смогли сократить более чем в 6 раз, до 3,8%.

В 2016 году процесс сокращения объема токсичных кредитов на рынке микрокредитования шел более активно, чем в банковском секторе. За год сумма такой просрочки в займах МФО экономике уменьшилась на 42%. Банки же за аналогичный период также активно улучшали качество своих ссуд, однако сумма неработающей просроченной задолженности в 2016 году уменьшилась всего на 16%.

Напомним, что с 2016 года сектор микрокредитования полностью перешел под надзор Нацбанка РК, в процессе трансформации количество участников рынка существенно уменьшилось - за 2010-2016 годы в 2,5 раза, с 682 до 279 организаций.

В результате на рынке остались самые активные и надежные МФО, самой крупной из которых является KMF - организация формирует порядка 46% рынка. За 2016 год KMF нарастил свой портфель займов на 48%, или на 16,7 млрд тенге.