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Новости за сегодня

Безопасность как условие эффективной работы

 

 Сегодня за защитой своих конституционных прав в суд может обратиться любой гражданин Республики Казахстан. Основная часть судебных процессов проводится в открытом режиме, в связи с чем вопрос безопасности судей, работников судебной системы, лиц, участвующих в заседании суда, становится актуальным и требующим системной работы.

 В то же время в средствах массовой информации, и особенно на интернет-ресурсах, высказываются критические замечания в адрес судебной системы по вопросам пропускной системы участников процесса при входе в здания судов. Не всегда работа судебных приставов и сотрудников службы охраны находит правильный отклик у лиц, принимающих участие в судебных процессах.

 А ведь здание суда это не только место большого скопления людей, но и учреждение, которое относится к особо важным охраняемым объектам, где рассматриваются уголовные дела, решаются финансовые и материальные споры в гражданском судопроизводстве. Данные обстоятельства повышают вероятность совершения насильственных действий, вплоть до совершения терактов (с целью устранения свидетелей, оказания давления на судейский состав и других граждан, из чувства мести и т.д.).

 Наиболее распространенным нарушением порядка в судебном помещении является совершение действий, которые препятствуют или мешают нормальному ходу судебного разбирательства, свидетельствуют о неуважении к суду, нарушают регламент судебного заседания или распоряжения председательствующего.

 Однако сложное психологическое состояние граждан, находящихся в здании суда, возникающие конфликты между сторонами зачастую могут привести к административным правонарушениям, а то и преступлениям.

 В последнее время имеют место случаи, когда агрессивно настроенные лица намеренно совершают в зданиях судов противоправные действия, в том числе сопряженные с причинением вреда жизни и здоровью окружающих.

 Для эффективной, качественной, а также безопасной работы судов необходимо уделять особое внимание строгому соблюдению требований пропускного режима, повышению бдительности, осуществлению контроля за входящими в здание суда лицами.

 Обеспечение установленного порядка деятельности судов выполняется судебными приставами отдела обеспечения внутренней безопасности и предупреждения коррупции совместно с сотрудниками Управления специализированной службы охраны Департамента внутренних дел.

 Административные здания Верховного Суда РК, местных судов в соответствии с Правилами определения объектов, подлежащих государственной охране, утвержденных Постановлением Правительства РК от 7 октября 2011 года № 1151, отнесены к категории особо важных государственных объектов.

 Охрана зданий судов, организация и осуществление пропускного и внутри объектового режима проводится в соответствии с утвержденным Совместным приказом руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (Аппарата Верховного Суда РК) от 3 мая 2016 года № 6001-16-7-6/183 и министра внутренних дел РК от 5 мая 2016 года № 489. Неукоснительное соблюдение указанных Правил является важнейшим условием обеспечения безопасности судей и участников судебного процесса, поддержания общественного порядка в зданиях судов.

 В судах Восточно-Казахстанской области на постоянной основе принимаются комплексные меры организационного характера, направленные на предупреждение проявления недовольства находящихся в здании суда лиц в недопустимо агрессивной форме в отношении работников суда, участников процесса, а также имущества суда. В связи с чем граждане должны правильно оценивать и относиться с пониманием к проведению таких мероприятий.

 

К. Хасенов,

руководитель ОВБ и ПК Восточно-Казахстанского областного суда

 

27 марта 2017, 10:31
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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