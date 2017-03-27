Немецкие голы и яркое возвращение Дефо. Пять событий игр отбора ЧМ-2018

Очередной урок футбола от чемпионов мира





Сборная Азербайджана достаточно успешно стартовала в отборочном цикле ЧМ-2018 под руководством Роберта Просинечки, набрав семь очков за четыре матча. Но в пятом туре южан ждало самое серьёзное испытание: домашняя игра с действующими чемпионами мира — немцами. Интересно, что Просинечки имел возможность атаковать оборону сборной Германии, потерявшую основного голкипера Мануэля Нойера, с помощью плодов немецкого футбола. Нападающий Дмитрий Назаров прошёл академию «Кайзерслаутерна» и выступает за «Эрцгебирге» во второй Бундеслиге, а его коллега Денис Йилмаз родился в Германии и был воспитан в академии «Баварии». Назаров действительно попал в основу, а вот Йилмаз вышел на замену только на 67-й минуте вместо экс-нападающего «Зенита» Рамиля Шейдаева.





Чуть-чуть покусать немцев хозяевам удалось, но интрига продержалась только тайм. После голов Андре Шюрлле, Томаса Мюллера и Марио Гомеса исход стал ясен. Единственный гол сборной Азербайджана при счёте 0:1 забил как раз Назаров, подпортивший дебют сменщику Нойера — выходцу из семьи русских немцев Бернду Лено. Назаров получил передачу, ворвался в штрафную гостей и пробил в дальний угол ворот голкипера «Байера». Команда Йоахима Лёва в очередной раз провела отборочный матч, словно полезную тренировку, и выиграла крупно. Вот бы нам так играть! Хотя бы в товарищеских встречах…





Дефо пришёл с голом





34-летний Джермейн Дефо вернулся в сборную Англии спустя четыре года. Нападающий «Сандерленда», забивший в нынешнем сезоне АПЛ 14 голов в 28 матчах, признался, что и сам был шокирован звонком главного тренера Гарета Саутгейта.





Возвращение Джермейна в сборную Англии получилось удачным. Саутгейт выпустил Дефо с первых минут в матче с Литвой на «Уэмбли», и нападающему потребовалось всего 20 минут, чтобы забить гол, который в итоге оказался победным. Дефо поразил ворота Эрнестаса Шеткуса с близкого расстояния. На исходе часа игры он уступил место на поле Джейми Варди и словно передал тому голевую эстафету. Через пять минут Варди установил окончательный счёт 2:0, поймав литовцев на ошибке при создании офсайда. Команда Дефо выиграла спокойно, потратив ровно столько сил, сколько требовалось.





Непосильная задача Бородюка





Бывший тренер национальной команды России Александр Бородюк дебютировал в роли наставника сборной Казахстана. В середине недели российский специалист проверил своих новых игроков в спарринге с Кипром (1:3), а в воскресенье его ждала официальная премьера — отборочный матч ЧМ-2018 с Арменией. В случае победы в Ереване казахстанцы уходили бы с последнего места в группе, опередив как раз армянскую сборную.

Команда Йоахима Лёва в очередной раз провела отборочный матч, словно полезную тренировку, и выиграла крупно





Час игры прошёл так, как, скорее всего, устраивало Бородюка. Однако затем случился ключевой эпизод встречи: защитник Сергей Малый потерял голову и заработал удаление за второй «горчичник». Десятерых соперников сборная Армении дожала. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и капитан хозяев Генрих Мхитарян поразил дальний угол ворот ударом из-под защитника, а бывший игрок «Кубани» и «Спартака» Араз Озбилиз забил красивым ударом с лёта.





У Бородюка почти непосильная задача. Как уйти со дна таблицы, если в сборной Казахстана нет такой звезды, как Мхитарян, которая способна была бы сделать результат, когда не тянут остальные





Левандовски против «Роббена»





Лидеры группы E, сборные Черногории и Польши, встретились в Подгорице, чтобы определить, кто из них на сегодняшний день лучше готов к поездке на российский чемпионат мира. Гости имели преимущество в три очка, но хозяев, наверное, больше напрягало даже не это, а кадровые проблемы в обороне. Из-за травм выбыли центральные защитники — бывший «железнодорожник» Марко Баша и Зарко Томашевич. Даже в оптимальном составе черногорцам было бы сложно остановить Роберта Левандовского, который забивал в каждом туре отборочного цикла ЧМ-2018 и шёл с семью голами на втором месте в гонке бомбардиров вслед за Криштиану Роналду. А с учетом потерь работа для черногорцев усложнялась.

Саутгейт выпустил Дефо с первых минут в матче с Литвой на «Уэмбли», и нападающему потребовалось всего 20 минут, чтобы забить гол, который в итоге оказался победным





В итоге Левандовски продолжил свою результативную серию и приблизился к Роналду. Нападающему «Баварии» хватило 40 минут, чтобы вывести поляков вперёд. Классным ударом со штрафного Роберт пробил экс-вратаря «Томи» и дзержинского «Химика» Младена Божовича. Тем не менее пропущенный гол не подкосил сборную Черногории. Во втором тайме Левандовски увидел в рядах соперника своего напарника по «Баварии» Арьена Роббена. Точнее, Роберту могло показаться, что на поле находится Роббен. Всё дело в том, что Дамир Кояшевич сотворил ответный гол хозяев в стиле голландца: получил мяч на фланге, сместился в центр и здорово набросил мяч в штрафную соперника под удар головой Стефану Мугоши.





Но в конце концов сказался более высокий класс сборной Польши. Да и везение оказалось на её стороне. Мяч после удара Лукаша Пищека попал в штангу и влетел в сетку ворот черногорцев.





Шок Лагербека





Как-то уже позабылись те времена, когда сборная Норвегия показывала приличный футбол. В последние годы она откровенно плоха, регулярно пропускает крупные международные турниры. Вот и в отборочном цикле ЧМ-2018 норвежцы за четыре тура одержали лишь одну победу над Сан-Марино, уступив Германии, Чехии и Азербайджану и скатились на пятое место в группе. Спасать положение позвали в январе Ларса Лагербека — того самого тренера-волшебника, при котором сборная Исландии сенсационно дошла летом до четвертьфинала Евро-2016.





Возможно, Лагербек находится сейчас в лёгком шоке от того, с чем столкнулся. Официальный дебют 68-летнего шведа начался с двух пропущенных голов за полчаса игры с Северной Ирландией в Белфасте. Уже на 2-й минуте защитники спокойно позволили Джейми Уорду получить мяч в штрафной и точно пробить в дальний угол, а в следующей голевой атаке соперника норвежцы ошиблись при создании офсайда и пропустили выход Конора Вашингтона один на один. Теперь Лагербек, по сути, будет готовить норвежцев к Евро-2020.





Фото: Reuters



