Устранить противоречия

Е. Жумаксанов,

судья-координатор по примирительным процедурам

Восточно-Казахстанского областного суда

Институт исполнительной надписи тесно связан с примирительными процедурами и является одним из альтернативных способов разрешения споров и снижения нагрузки на суды.

На VII Съезде судей РК Президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил пять задач, поставленных перед судебной системой. При этом Глава государства отметил: «Проблема высокой нагрузки судей в нашей стране общеизвестна. Количество рассматриваемых в судах гражданских, уголовных и административных дел ежегодно возрастает, что напрямую сказывается на качестве и сроках рассмотрения дел. Увеличение штатной численности судей не решает эту проблему».

Согласно поручениям Президента Верховным Судом в местные суды направлено письмо о выработке предложений по улучшению института исполнительной надписи.

В рамках данного поручения Учебным центром Восточно-Казахстанского областного суда в рамках «круглого стола» по обсуждению утвержденного Положения о реализации пилотного проекта с участием зам. председателя нотариальной палаты Восточно-Казахстанской области Ж. Бидельмановой рассмотрены проблемные вопросы развития института исполнительной надписи.

Как отметила Ж. Бидельманова, со стороны Республиканской палаты также ведется работа по разработке предложений по развитию института исполнительной надписи. Так, в 2016 году 96 нотариусов Восточно-Казахстанской области прошли курсы обучения и получили сертификаты, подтверждающие статус профессионального медиатора, поскольку с 1 января 2016 года нотариусы были наделены правом проведения примирительных процедур (п. 8 ст. 17 Закона «О нотариате»).

По итогам работы представителем нотариальной палаты озвучены предложения по внесению изменений в Закон «О нотариате», с которыми участники согласились.

Так, было озвучено следующее. П. 2 ст. 92-6 Закона «О нотариате» предусмотрено, что должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии исполнительной надписи направить нотариусу, совершившему исполнительную надпись, возражения против заявленного требования в письменном виде с уведомлением.

Однако причиной того, что кредиторы предпочитают обращаться в суд, а не к нотариусу за совершением исполнительной надписи является то, что по закону сначала совершается исполнительная надпись, а затем должник извещается о ее совершении.

И в связи с этим возникают следующие вопросы: что будет, если должник не будет расписываться в уведомлении о вручении ему письма от нотариуса с сообщением о совершении исполнительной надписи, письмо без вручения вернется на почту, если нотариусу вернется уведомление с подписью не должника, а неизвестного лица, если должник сам лично не явится к нотариусу?

Если должник вышлет заявление, но с подписью, не засвидетельствованной нотариусом, то нотариус не вправе отдать исполнительную надпись кредитору для предъявления к исполнению, но и отменить исполнительную надпись не имеет права.

А поскольку исполнительная надпись совершается на самом долговом документе, то и подлинный долговой документ нотариус не сможет вернуть кредитору, т.к. на нем совершена исполнительная надпись. И тогда у кредитора не будет иного выхода, как только обратиться в суд с заявлением об отмене исполнительной надписи и истребовании от нотариуса подлинного долгового документа.

В связи с вышеуказанными моментами такое нотариальное действие, как «исполнительная надпись», не нашло своего развития, хотя прошло два года с момента принятия закона.

Таким образом, ни юридическим лицам, оказывающим услуги по поставке воды и теплоэнергии, ни КСК где огромное количество должников по коммунальным услугам и эксплуатационным расходам, ни другим кредиторам невыгодно обращаться к нотариусу, т.к. должники не будут реагировать на извещения нотариуса.

С учетом вышеизложенного предложено внести в Закон «О нотариате» следующие изменения.

Норму ст. 92-6 Закона изложить в следующей редакции:

«Кредитор извещает должника о своем намерении обращаться к нотариусу за взысканием задолженности путем совершения нотариусом исполнительной надписи с указанием срока для предоставления возражения нотариусу.

После совершения исполнительной надписи нотариус не позднее следующего рабочего дня, за счет кредитора, направляет либо вручает ее копию должнику с уведомлением о вручении».

Либо: «После совершения исполнительной надписи нотариус не позднее следующего рабочего дня извещает должника о совершении исполнительной надписи.

Извещение или вызов направляются извещаемому или вызываемому лицу по адресу, абонентскому номеру сотовой связи или электронному адресу, указанному стороной или другим лицом, участвующим в деле. Если по сообщенному суду адресу лицо фактически не проживает, извещение или вызов могут быть направлены по месту его работы. Извещение или вызов, адресованные юридическому лицу, направляются по месту его нахождения. (по аналогии с ч. 4 ст. 127 ГПК).

Должник в течение десяти рабочих дней со дня получения копии исполнительной надписи обязан направить нотариусу, совершившему исполнительную надпись, возражения против заявленного требования либо согласие с требованием в письменном виде с уведомлением, либо вправе явиться и дать письменное возражение».

Ст. 92-7 Закона изложить в следующей редакции:

«1. При поступлении уведомления о вручении копии исполнительной надписи должнику и в случае, если в установленный срок от должника не поступит к нотариусу возражение, нотариус совершает исполнительную надпись и передает ее кредитору для передачи на исполнение, за счет кредитора извещает должника про совершенную исполнительную надпись.

2. Копия выданной взыскателю исполнительной надписи остается в производстве нотариуса.

3. Нотариус приобщает к документам письменное извещение должнику».

Также предложено разработать Правила о дифференциации оплаты услуг нотариуса по аналогии с оплатой услуг частного судебного исполнителя (от МРП, от суммы взыскания, по взысканию коммунальных услуг, где стороной является КСК), а также по аналогии с ГПК внести предложения по вопросу возврата должником расходов, понесенных взыскателем.