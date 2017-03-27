СМИ: зять Трампа возглавит новое спецподразделение в Белом доме
27 марта 2017, 10:45
Задачей подразделения станет поиск путей реализации ключевых предвыборных обещаний президента США.
Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен объявить о создании в Белом доме нового подразделения с широкими властными полномочиями, задачей которого будет поиск путей реализации ключевых предвыборных обещаний главы государства. Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post, управление возглавит старший советник президента и его зять Джаред Кушнер, передает ТАСС.
По информации издания, так называемое Управление американской инновации Белого дома станет функционировать как самостоятельное подразделение в Западном крыле (где располагается Овальный кабинет - прим. ТАСС) и будет напрямую подчиняться Трампу. Предполагается, что эта структура станет своего рода оперативной группой, состоящей из бывших руководителей коммерческих организаций, которая призвана "привнести свежее мышление" в Вашингтон. Кроме того, согласно данным газеты, подразделению в перспективе передадут ряд правительственных функций.
"Все американцы, вне зависимости от их политических взглядов, понимают, что правительственная стагнация препятствует нашим способностям действовать должным образом, а это зачастую приводит к повсеместному застою, перерасходам средств и торможению", - говорится в заявлении Трампа, направленном газете. "Я обещал американцам, что добьюсь результатов, и я применю к государству свой образ мысли с опережением сроков, в пределах бюджета", - добавил он.
Как отмечает издание, формирование нового управления под руководством Кушнера в очередной раз демонстрирует влияние зятя Трампа в администрации. На сегодняшний день, по версии The Washington Post, он определяет ряд внешне- и внутриполитических решений, а также отвечает за подбор персонала при президенте. Кушнера уже прозвали "теневым дипломатом" за то, что он является де-факто ключевым советником Трампа по вопросам взаимодействия с Китаем, Мексикой, Канадой и странами Ближнего Востока.
Борис Макаров
Фото с сайта 24smi.org
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