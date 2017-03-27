«Алтай» стал двукратным чемпионом Казахстана среди женских команд

Волейбольный клуб «Алтай» из Усть-Каменогорска отстоял свой титул победителя чемпионата Казахстана среди женских команд Национальной лиги и во второй раз подряд стал чемпионом страны, сообщает сообщает Zakon.kz





В заключительный игровой день финального тура чемпионата «Алтай» в трех сетах обыграл «Астану» и на три очка опередил «Иртыш-Казхром». Павлодарская команда стала серебряным призером чемпионата, бронзовые медали достались «Жетысу» из Алматинской области. «Иртыш-Казхром» в последний игровой день со счетом 3:0 одолел «Алматы», а «Жетысу» обыграл «Караганду».





Отметим, что «Алтай» стал победителем финального тура, одержав пять побед в пяти матчах и набрав 15 очков. У «Иртыш-Казхрома» - 12 очков, у «Жетысу» - 9.





Также были определены лучшие игроки завершившегося чемпионата. Лучшим пасующим чемпионата стала Коринна Ишимцева («Жетысу»). Лучшими нападающими признаны Радмила Береснева («Иртыш-Казхром») и Юниеска Роблес Батиста («Алтай»). Лучшие блокирующие чемпионата — Кристина Аниконова («Алтай») и Алла Богдашкина («Иртыш-Казхром»). Лучшим либеро стала Алия Садыкова («Алтай»), а лучшим диагональным Кристина Карапетян («Иртыш-Казхром»). Самым ценным игроком турнира MVP признана Сана Анаркулова («Алтай»).





В чемпионате дублирующих составов до 23-х лет также были определены победители и призеры. Чемпионом стал «Алтай-2», второе место у «Иртыш-Казхрома-2», а третье у «Жетысу-2».



