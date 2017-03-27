Штрафы должны быть справедливыми

Судебная практика по применению Кодекса об административных правонарушениях РК, с учетом поставленных задач и целей, показала необходимость внесения ряда изменений в административное законодательство.

Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» обращено внимание на необходимость гуманизации административного и уголовного законодательства. Как отметил Глава государства, административные штрафы должны быть справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению.

Почти все санкции статей Кодекса предусматривают безальтернативные виды взысканий, что исключает возможность дифференцированного и индивидуального подхода к назначению судом взысканий за совершенные правонарушения, справедливого их назначения соразмерно содеянному. В данной ситуации судья является лишь простым фиксатором факта, в то время как суд не должен заниматься делами, где нет спора, нет альтернативных взысканий.

В этой связи санкциями статей Кодекса следует предусмотреть альтернативные виды взысканий, указав суммы штрафа от минимального до максимального их размера. Именно на основе дифференциации и индивидуализации должна строиться деятельность суда по назначению взысканий.

Президентом отмечена необходимость проведения дальнейшей работы по снижению санкций за правонарушения в предпринимательской сфере, декриминализации экономических составов с невысокой степенью общественной опасности.

ст. 162 ст. 197 К примеру,КоАП предусмотрена административная ответственность, в том числе за непредоставление информации либо предоставление информации в неполном объеме антимонопольному органу в установленные сроки. Согласно пп.пп. 2) и 3) п. 2Предпринимательского кодекса РК субъекты рынка, включенные в государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках, обязаны пре доставлять в антимонопольный орган: ежеквартальную информацию о продаже или передаче в доверительное управление десяти и более процентов своих голо сующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) в срок до 15 числа, следующего за отчетным, ежеквартальную информацию по монопольным видам продукции об объемах производства и реализации, отпускных ценах и уровне доходности реализуемых монопольных товаров по форме, определяемой антимонопольным органом, в срок до 15 числа, следующего за отчетным.

Из смысла указанной нормы следует, что если информация поступила с просрочкой в один-два дня, считается, что она не поступила в установленный законом срок. Однако за такое деяние предусмотрена очень суровая административная ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере 80 МРП (181 520 тенге), на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 160 МРП (363 040 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 360 МРП (816 840 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 1600 МРП (3 630 400 тенге). Полагаю, что назначение субъекту предпринимательства штрафа в предусмотренном законом размере не соответствует содеянному.

Кроме того, возникла необходимость возврата в Кодекс статей, регламентирующих порядок освобождения от административной ответственности в связи с деятельным раскаянием и малозначительностью правонарушения, что является стимулирующим фактором для того, чтобы лицо, причинившее ущерб, предприняло все меры для возмещения ущерба.

А введение нормы, позволяющей освободить субъект правонарушения от административной ответственности ввиду добровольного исполнения назначенного взыскания, позволит своевременно пополнить государственный бюджет, исключить затраты бюджетных средств на принудительное исполнение постановлений суда, достичь конечной цели исполнения судебного акта. В то же время это и в интересах самого субъекта правонарушения, который в случае добровольного исполнения наказания будет освобожден от административной ответственности, следовательно, будут аннулированы все правовые последствия привлечения его к административной ответственности.

И. Дорош, судья Восточно-Казахстанского областного суда