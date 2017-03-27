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Новости за сегодня

Пресечены каналы контрабанды в воздушном и морском портах Актау

 

В международном аэропорту Актау сотрудники службы экономических расследовании департамента государственных доходов по Мангистауской области пресекли три крупных канала контрабандного ввоза из Турции золотых и серебряных ювелирных изделий на сумму более 30 миллионов тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

Так, при проведении оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау», задержаны граждане РК, у которых при осмотре личных вещей и багажа обнаружены сокрытые ювелирные изделия.

Таким образом, данные граждане пытались незаконно ввезти ювелирные изделия весом 10 кг путем сокрытия от таможенного контроля.

Наряду с этим, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СЭР и таможенного поста «Морпорт», при попытке незаконного ввоза из Объединенных Арабских Эмиратов в морском порту Актау задержана крупная партия товаров народного потребления, а именно автомобильных запчастей. Изъято более 500 наименований товаров, объемом 50 тонн.

По всем фактам проводятся следственные мероприятия.

 

27 марта 2017, 10:59
Источник, интернет-ресурс: ИА «NewTimes.kz»

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