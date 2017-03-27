В Индии автобус упал в реку, погибли десять человек
27 марта 2017, 11:06
Число жертв может вырасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
По меньшей мере 10 человек погибли, 25 пострадали в результате ДТП с автобусом в индийском штате Манипур, сообщает агентство PTI со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
Инцидент произошел около 03.30 понедельника (01.30 мск) в округе Сенапати на шоссе Импхал-Димапур. Автобус вылетел с дороги в русло протекающей вдоль нее реки в 65 километрах от Импхала.
Причина ДТП пока не установлена. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы. Как заявляют в полиции, число жертв может вырасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.
Фото © Flickr/ meg and rahul
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