Актуальные вопросы эффективности оценки профессиональной деятельности судей

Саймова Шолпан Алтынбековна,

заведующая кафедрой гражданского и гражданско-процессуального законодательства

Академии правосудия при

Верховном Суде Республики Казахстан,

доктор Ph.D

Эффективное и качественное правосудие - это важнейший инструмент укрепления законности и стабильности в обществе, стержень деятельности любого государства. В программных документах Республики Казахстан неизменно подчеркивается потребность страны в высококвалифицированном судейском корпусе, представители которого должны обладать глубокими профессиональными знаниями, высокими морально-нравственными качествами.

Судья является, как это указано в ст. 23 Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (далее - Конституционный закон), является носителем судебной власти. Поэтому законодательством установлены особые, не присущие другим видам профессии, требования, как к лицам, претендующим на должность судьи, так и к самим судьям.

Суд является органом судебной власти и ему принадлежит исключительно властные полномочия по отправлению правосудия.

Все это говорит о той ответственности, которая возлагается на судебную систему в целом и на каждого судью в отдельности.

Эффективное разрешение возникающих в обществе споров, социальных конфликтов правового характера, и защита прав и законных интересов личности, общества и государства посредством осуществления справедливого, прозрачного и эффективного правосудия.

В рамках реализации институциональной реформы правосудия законодательно ужесточены механизмы отбора кандидатов в судьи и квалификационные требования для них. Кардинально преобразованы правовые основы деятельности Высшего Судебного Совета, который призван обеспечить максимально объективный и транспарентный для общества процесс отбора и назначения судей.

В соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех», поручениями Президента Республики Казахстан, данных на VII Съезде судей и Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», определены более высокие стандарты профессионализма судейского корпуса.

Модернизации судебной системы способствует усиление роли местных судов вследствие оптимизации судебных инстанций, расширение открытости судов за счет повсеместного введения аудио- и видеофиксации судебных процессов, расширение общественного контроля за деятельностью судов через расширение полномочий Судебного жюри и принятие новой редакции Кодекса судейской этики, дальнейшая специализация судов требуют все большей профессионализации судебной деятельности, повышения уровня деловых и личностных качеств каждого судьи.

Стратегическая задача вхождения Республики Казахстан в 30-ку развитых государств мира требует реализации нового уровня и новых моделей отправления правосудия, соответственно ставит новые требования к организации судебного образования.

С введением в действие с 1 января 2016 года нормы об оценке профессиональной деятельности судьи возникла необходимость в унификации критериев, детализирующих положения Конституционного закона, с разработкой единой методологии оценки эффективности деятельности судей.

Общие требования, предъявляемые к судьям

В осуществлении правосудия большая роль принадлежит личности судьи, его идеологической зрелости, нравственным устоям, профессиональному мастерству.

Одной из главных характеристик личности судьи являются его осознание профессионального долга, чести, профессионального правосознания, творческого подхода к своей работе.

При этом уважение к праву законности являются его личным убеждением.

Профессиональный долг судьи сочетается с высокими этическими требованиями к нему, оказывающими влияние на обеспечение справедливого судебного разбирательства.

Совесть судьи является залогом законного, обоснованного и справедливого приговора и решения.

К другим личным качествам необходимым судье следует отметить, скромность, рассудительность, знание жизни, эрудицию, высокий уровень культуры, человечность.

Специфичность судейской деятельности требует выработки определенного поведения, облика судьи, которые должны быть такими, чтобы он сразу внушал к себе уважение, чтобы у всех присутствующих создавалось убеждение о его праве, способности и умении решать сложные дела, судьбы людей. И здесь главное способность, желание досконально разобраться во всех обстоятельствах конкретного дела. Именно это внушает уважение и доверие к судье и к правосудию в целом.

Правовая основа

Основные гарантии деятельности судей определены статьей 77 Конституции РК, в частности, судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону . Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не подотчетны .

Согласно статье 23 Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

В соответствии со статьей 25 Конституционного закона, судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве судебных дел.

Статья 28 Конституционного закона устанавливает следующие обязанности судей :

1) неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, быть верным присяге судьи;

2) при выполнении своих конституционных обязанностей по отправлению правосудия, а также во внеслужебных отношениях соблюдать требования судейской этики и избегать всего, что могло бы опорочить авторитет, достоинство судьи или вызвать сомнения в его честности, справедливости, объективности и беспристрастности;

3) противостоять любым проявлениям коррупции и попыткам незаконного вмешательства в деятельность по отправлению правосудия;

4) соблюдать тайну совещания судей.

Конституционный закон (ст.28) также предусматривает обязательное требование о прохождении оценки профессиональной деятельности в Судебном жюри каждые 5 лет, за исключением имеющих стаж судейской работы более 20 лет.

В соответствии с внесенными изменениями от 04.12.2015, Конституционный закон был дополнен новой статьей 30-1. Оценка профессиональной деятельности судьи (введена в действие с 01.01.2016). Данная статья регулирует основы проведения оценки судей, устанавливая следующие правила:

- оценкой профессиональной деятельности судьи признаются оценка уровня его профессиональных знаний и умения применять их при отправлении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и соответствие его требованиям, предъявляемым Конституционным законом и Кодексом судейской этики;

- оценка профессиональной деятельности судьи проводится в целях улучшения качественного состава судейского корпуса, оценки и стимулирования роста профессиональной квалификации, повышения ответственности за укрепление законности при рассмотрении дел, охраны прав граждан и интересов общества;

- оценка профессиональной деятельности судьи впервые проводится по результатам одного года работы в должности судьи. В последующем оценка профессиональной деятельности судьи проводится через каждые 5 лет, а также при участии в конкурсе на должность судьи вышестоящей инстанции, на должность председателя суда, председателя судебной коллегии;

- результаты работы судьи по истечении годичного срока рассматриваются на заседании квалификационной комиссии Судебного жюри и по представлению Председателя Верховного Суда вносятся на утверждение Высшим Судебным Советом;

- результаты работы судьи рассматриваются на основании следующих критериев:

1) показатели качества отправления правосудия;

2) соблюдение норм судейской этики и трудовой дисциплины.

- оценку профессиональной деятельности судьи осуществляет квалификационная комиссия Судебного жюри.

Судебное жюри образуется для оценки профессиональной деятельности действующего судьи, подтверждения права судьи на отставку и ее прекращение, а также рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного производства, дисциплинарных дел в отношении судей (Положение о судебном жюри, утвержденное Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2001 года №643).

Положением о Судебном жюри подробно регламентирована процедура оценки профессиональной деятельности судьи:

«Председателем Верховного Суда Республики Казахстан, председателями областных судов на судью, чья профессиональная деятельность подлежит оценке, а также судьей, желающим участвовать в конкурсе на должность судьи вышестоящей инстанции, на должности председателя суда, председателя судебной коллегии, в квалификационную комиссию Судебного жюри представляются:

1) служебная характеристика, в которой должна быть дана оценка профессиональной деятельности, деловым и нравственным качествам судьи, отражено соблюдение им норм судейской этики и трудовой дисциплины;

2) подробная аналитическая справка по количеству и качеству рассмотренных судьей дел, категориям дел, соблюдению сроков и законности при рассмотрении судебных дел;

3) сведения о поступивших на действия судьи жалобах и их обоснованности.

Судья, в отношении которого материал представляется на рассмотрение квалификационной комиссии Судебного жюри, должен быть ознакомлен с ним».

Согласно статье 34 Конституционного закона, одним из оснований прекращения полномочий судьи является решение квалификационной комиссии Судебного жюри о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности .

Статья 44 Конституционного закона предусматривает полномочия Квалификационной комиссии Судебного жюри по результатам рассмотрения материалов об оценке квалификации действующих судей выносить одно из следующих решений:

1) признать соответствующим занимаемой должности;

2) рекомендовать для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции;

3) рекомендовать для зачисления в кадровый резерв на вышестоящую должность (в вышестоящую судебную инстанцию);

4) рекомендовать для перевода в другой суд, на другую специализацию;

5) признать не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности.

Решения квалификационной комиссии, предусмотренные пунктами 2) - 4), носят рекомендательный характер. Решение комиссий Судебного жюри может быть обжаловано судьей в Высший Судебный Совет.

Международные стандарты:

К международным документам, касающимся рассматриваемого вопроса, относятся:

- Основные принципы ООН, касающиеся независимости судебных органов;

- Доклад Венецианской комиссии о независимости судебной системы;

- Рекомендация Комитета министров Совета Европы «О независимости, эффективности и роли судей» от 2010 года («Рекомендация CM/Rec(2010)12»);

- Заключения Консультативного совета европейских судей;

- Европейская хартия о статуте для судей;

- Международные принципы, касающиеся независимости и подотчётности судей, адвокатов и прокуроров (практическое руководство).

Данные документы содержат множество разнообразных принципов, однако все они предусматривают, с одной стороны, первостепенность соблюдения принципа независимости судей, с другой стороны, обеспечение качества отправления правосудия, и вытекающие из этого принципа требования по оценке деятельности судей и их ответственности.

Рекомендация 42 CM/Rec (2010)12 Комитета Министров Совета Европы о независимости, эффективности и роли судей предусматривает, что «…с целью содействия эффективному осуществлению правосудия и постепенному усовершенствованию его качества… государства-члены должны вводить системы оценки судей органами судебной власти» (п. 42).

«Когда органы судебной власти устанавливают системы оценки судей, такие системы должны основываться на объективных критериях. Эти критерии должны быть опубликованы компетентным судебным органом. Процедура должна предусматривать возможность судей выражать свое мнение о собственной деятельности и об оценке этой деятельности, а также оспаривать оценку в независимом органе власти или суде» (п. 58).

Наибольшее влияние в европейских государствах играют разрабатываемые заключения Консультативного совета европейских судей.

Консультативный совет европейских судей (КСЕС) был учрежден в 2001 году Комитетом министров Совета Европы с целью повышения доверия граждан государств-членов Совета Европы к системе правосудия.

Основная задача КСЕС - предоставлять заключения по вопросам статуса судей и осуществления судьями своих функций для Комитета министров Совета Европы с целью их последующей имплементации в законодательных актах государств - членов Совета Европы.

Справочно:

С момента своего учреждения КСЕС принял 19 заключений по следующим вопросам:

• № 1 о стандартах независимости судебных органов и несменяемости судей (2001);

• № 2 о финансировании и управлении судами для обеспечения эффективности судебных органов и выполнения статьи 6 Европейской конвенции о правах человека (2001);

• № 3 о принципах и правилах, регулирующих профессиональное поведение судей, в частности, этические нормы, несовместимое с должностью поведение и беспристрастность (2002);

• № 4 о повышении квалификации судей (2003);

• № 5 о законе и практике назначения судей Европейского суда по правам человека (2003);

• № 6 о справедливом судебном процессе в разумные сроки и роли судов в судебных процессах с учетом альтернативных методов разрешения споров (2004);

• № 7 о правосудии и обществе (2005);

• № 8 о роле судей в защите верховенства права и прав человека в контексте терроризма (2006);

• № 9 о роле национальных судей в обеспечении эффективного применения международного и европейского права (2006);

• № 10 о Совете судей на службе общества (2007);

• № 11 о качестве судебных решений (2008);

• № 12 об отношениях между судьями и прокурорами в демократическом государстве (2009);

• № 13 о роле судей в исполнении судебных решений (2010);

• № 14 о правосудии и информационных технологиях (IT) (2011);

• № 15 о специализации судей (2012);

• № 16 об отношениях судей и юристов (2013);

• № 17 об оценке судейской работы, качестве правосудия и уважении независимости

судей (2014);

• № 18 о положении судебной власти и ее отношении с другими ветвями власти в современных демократических государствах (2015);

• № 19 о роли председателей судов (2016);

Десятилетним итогом работы КСЕС стало принятие Великой Хартии судей (Основополагающие принципы), объединившей в себе самые значимые рекомендации КСЕС, принятые до 2010 года.

В соответствии с заключением КСЕС № 17 об оценке судейской работы, качестве правосудия и уважении независимости судей, индивидуальная оценка судей относится к каждому судье в отдельности, их профессиональной деятельности и способностям.

Задача состоит в том, чтобы индивидуальная оценка судей могла улучшить качество правосудия без нарушения принципа независимости судей.

Независимость судей при этом не означает, что судьи не подотчетны за свою работу. Эта процедура должна осуществляться в публичных интересах.

Имеются риски, что судьи будут разрешать дела не в соответствии с объективной интерпретации фактов и закона, а в угоду «оценщикам».

Целями оценки судей является определение уровня их способностей, качественных и количественных показателей, которых они достигли в своей работе. Оценка нужна и для обратной связи, для определения необходимости в профессиональной подготовке и переподготовке, для поиска кандидатов для продвижения по службе.

Не существует единого подхода к оценке работы судей: такая оценка может считаться обязательным условием судейской независимости в одних странах, и абсолютно несовместимой с независимостью судей - в других. В тех странах, где осуществляется оценка работы судей, применяются различные методы оценки, которые зависят от особенностей формирования судебной системы в данной стране.

«Оценка» может включать в себя формальные и структурные системы оценки с применением четко установленных критериев, либо же более неформальные системы сбора данных о качестве работы судьи. Формальная оценка предполагает четко установленную цель, критерии оценки, структуру оценивающего органа и применяемые им процедуры, а также правовые и (или) практические последствия. Неформальная оценка не обладает данными признаками и не всегда имеет непосредственные последствия для судьи, качество работы которого оценивается. Неформальный сбор информации о работе судьи в целях его продвижения по должности также может рассматриваться как один из видов оценки.

Любая оценка должна быть направлена на сохранение и повышение качества работы судей, а значит - и судебных органов в целом, а также на обеспечение «всестороннего соблюдения судейской независимости». Таким образом, оценку работы судей «следует рассматривать не как инструмент полицейского надзора над судьями, а, напротив, как средство стимулирования судей к повышению качества своей работы, что отразится на системе в целом».

При проведении оценки необходимо принимать во внимание общие условия работы судьи, так чтобы ненадлежащие условия труда, которые не зависят от самих судей, не могли отрицательно повлиять на результаты оценки.

Оценка должна основываться на объективных критериях, опубликованных компетентным судебным органом. Объективные стандарты необходимы не только для того, чтобы исключить возможность политического влияния, но и по другим причинам: в частности, во избежание риска создания впечатления о наличии элементов фаворитизма, консерватизма и покровительства, который существует, когда назначение судей и (или) оценка качества их работы производятся неструктурированно или на основе персональных рекомендаций». Данные критерии «должны основываться на качествах судей, с учетом их квалификации, моральных стандартов, способностей и продуктивности».

Критерии оценки могут и не быть исключительно количественными. Так, Рекомендации Киевской конференции предусматривают, что «оценка работы судьи должна, прежде всего, базироваться на качественных показателях и концентрироваться на его навыках, включая профессиональную компетенцию (знание закона, умение вести судебный процесс, способность подготовки мотивированных решений), личную компетенцию (способность справляться с нагрузкой и принимать решения, открытость новым технологиям), социальную компетенцию (навыки по ведению переговоров и примирению сторон, уважение к сторонам), а также, с точки зрения возможности назначения на административную должность, лидерские качества. Эти же навыки следует развивать в рамках программ профессиональной подготовки судей, а также непосредственно в ходе работы в суде».

Среди стран - членов Совета Европы 24 страны применяют относительно формальные системы оценки судей (Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Молдавия, Монако, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Испания, Македония, Турция, Украина). В этих странах оценка проводится на регулярной основе.

7 стран не используют формальную оценку (Чехия, Дания, Финляндия, Исландия, Люксембург, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания). Однако Швеция использует определенные инструменты оценки в целях дифференциации оплаты труда судей, Финляндия и Швеция используют их в процессе обсуждения программ профессионального развития. В Великобритании неформальная оценка используется применительно к рассматриваемому вопросу продвижения судей по службе.

Цели , которые вышеуказанные страны ставят для проведения оценки судей:

- качество правосудия;

- продвижение по службе;

- оплата труда;

- дисциплина.

Процесс оценки деятельности судей осуществляется на основании 2 возможных моделей:

1. Дискуссионная модель (модель обсуждения).

Осуществляется в форме обсуждения, в котором судья презентует свою работу, и комиссия по оценке согласовывает продвижение судьи в профессиональном развитии (Бельгия, Финляндия, Франция, Монако, Румыния). В ходе дискуссии судья может получать обратную связь, которая может помочь улучшить его работу (Швейцария). Также дискуссия может быть неформальной (Финляндия, Швейцария) или проводиться в официальной форме и завершаться в виде рейтинга (Бельгия, Франция, Монако, Румыния). В некоторых случаях, процесс оценки может начинаться с самооценки судьи (Франция, Румыния).

2. Модель доклада.

В большинстве стран, особенно, молодых демократиях, группа должностных лиц осуществляют сбор соответствующей информации о судье и подготовку проекта доклада об оценке (Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Молдавия, Польша, Словения, Испания, Македония, Турция). Только после того, как проект доклада готов, судья может его комментировать. Только в Кипре и Грузии судья не участвует в процедуре оценки.

По субъектам, ответственным за проведение оценки деятельности судьи, выделяются три модели:

1) Модель руководителей судов.

В некоторых странах функции оценки выполняются одним должностным лицом. Обычно это руководитель суда, в котором судья осуществляет свои обязанности (Германия, Венгрия, Нидерланды). Данное лицо собирает соответствующую информацию о работу судьи, включая ознакомление с вынесенными им решениями, посещение судебных слушаний и собеседование с судьей и его коллегами. Должностное лицо принимает окончательное решение после предоставления судье возможности комментирования предварительного проекта (Германия, Венгрия, Нидерланды).

2) Модель совета.

В других странах, особенно молодых демократиях, функции оценки деятельности судей выполняют специальные советы или подгруппы совета (Албания, Австрия, Болгария, Хорватия, Эстония, Италия, Македония, Молдова, Словения, Испания, Турция).

3) Модель инспекции.

В Польше оценка проводится в ходе регулярных судебных инспекций, осуществляемых судьями других судов.

Если рассматривать последствия оценки деятельности судей , то в различных странах представлено многообразие вариантов.

В большинстве стран результаты оценки играют наиболее важное значение, когда принимаются решения о продвижении судей (Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Монако, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Македония, Турция, Великобритания).

В Румынии и Италии только судьи, получившие высочайшую оценку (Румыния) или как минимум положительную оценку (Италия), могут претендовать на продвижение.

В некоторых странах, вновь назначаемые судьи могут быть уволены до получения гарантии на пожизненную пенсию на основании результатов оценки (Болгария, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Украина).

Другие страны допускают увольнения действующих судей на основании низких результатов оценки (Австрия, Эстония, Греция, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Словения, Македония). В Австрии, Италии, Молдовы и Румынии, к примеру, для увольнения необходимо получить дважды неудовлетворительной оценки. Инициирование дисциплинарных процедур может выступать последствием низкой оценки (Бельгия, Хорватия, Болгария, Кипр, Греция, Венгрия, Польша, Словения).

В некоторых странах судья, который получил низкую оценку, должен пройти специальный курс подготовки (Италия, Румыния).

Результаты оценки могут также влиять на оплату труда судей (Бельгия, Болгария, Испания, Швеция, Турция).

В Финляндии и Швейцарии оценка не имеет конкретных последствий, только проводится с целью предоставления обратной связи судьям.

Зарубежная судебная практика

В Финляндии проект «Оценка качества работы судов», реализованный в округе Апелляционного суда Рованиеми в 1999-2005 годы, получил признание и финской, и мировой юридической общественности. Проектные критерии качества состоят из 6 аспектов, которые включают в себя в совокупности 40 качественных показателей:

- судебный процесс;

- решение;

- обращение со сторонами и с общественностью;

- скорость рассмотрения дела;

- компетентность и профессиональные навыки судьи;

- организация и управление процессом рассмотрения дел.

Эти критерии оценивают не всю деятельность суда, а определяют качество разрешения дел.

В Нидерландах система оценки судов включает 5 показателей:

- беспристрастность и честность судей;

- компетентность судей;

- отношение судьи к сторонам и обращение с потребителями услуг суда;

- справедливость действий суда и равное отношение к сторонам;

- соблюдение установленного плана рассмотрения дела.

Для каждого показателя разработаны простые методы сбора информации. Причем собираются как объективные данные, так и субъективные мнения. Уникальность системы в том, что она не устанавливает стандарты по каждому параметру, а полагается на фактические средние результаты в качестве отправной точки, которая постоянно пересматривается в сторону повышения по мере улучшения эффективности работы.

Мнения экспертного сообщества

По мнению российского эксперта Каменкова В.С., к примерному перечню общих критериев эффективности судебной власти можно отнести:

- объем судебной юрисдикции (количество субъектов, которые потенциально вправе обратиться в конкретный суд или судебную систему, количество правовых актов и действий, которые можно обжаловать в суд, в процентном отношении к числу населения, числу субъектов предпринимательской деятельности и т.п.);

- наличие методологических, методических и иных научных разработок по судопроизводству, внедрение их в практику рассмотрения судебных дел;

- показатель доверия к судебной системе (количество субъектов, обратившихся за конкретный временный период за судебной защитой в данный суд или судебную систему (количество обращений); количество заявленных и удовлетворенных отводов судьям; количество судей, привлеченных к ответственности; количество и показатели проведенных опросов (мониторинг);

- коэффициент доступности к судебной защите и судебной информации (количество дел, принятых к производству суда (судебной системы) в соотношении к числу отказанных к принятию, возвращенных заявлений; количество судебных постановлений, к которым имеется свободный информационный доступ). При этом нужно помнить, что «…приветствуется создание должностей судебных докладчиков или служб по связям с общественностью при судах, судебных советах или других независимых органах власти. Судьи должны быть сдержанны в отношениях со средствами массовой информации»;

- показатель оперативности правосудия (количество дел, рассмотренных с вынесением окончательного судебного постановления (решения, определения о прекращении и т.д.) в установленные законом сроки);

- показатель «свободы» и справедливости (гуманизма) или альтернативности правосудия (количество дел, оконченных с помощью примирительных, посреднических и иных альтернативных процедур, способствующих продолжению нормальных отношений между сторонами);

- коэффициент технологичности (количество дел, рассмотренных с использованием современных информационных технологий, приведших к экономии времени и материальных затрат суда (судов) и сторон);

- показатель качества правосудия (число необжалованных судебных постановлений и оставленных без изменения после обжалования; количество отмененных и измененных судебных постановлений из-за нарушения процессуальных норм);

- показатель упреждения и диалога с обществом (количество частных определений, информаций о выявленных нарушениях, число лекций, семинаров, выездных судебных заседаний, участия в заседаниях исполкомов, иных государственных и других органов, внесенных предложений по совершенствованию законодательства, участие представителей общества в органах судейского самоуправления и т.п.);

- коэффициент оптимальности процедур по обжалованию и пересмотру судебных постановлений (количество судебных инстанций для обжалования, сроки обжалования и возможность их восстановления, компетенция судебных инстанций по пересмотру судебных постановлений, исключительность надзорной судебной инстанции и т.д.);

- показатель исполнимости судебных постановлений (количество реально и своевременно исполненных судебных постановлений (без возвращенных, направленных для исполнения в иные организации и т.п.); количество исполненных решений судов и арбитражей иностранных государств и решений данной судебной системы (суда) за рубежом.

Кроме того, в рамках конкретного суда или судебной подсистемы можно выделять так называемые внутренние критерии эффективности судей и правосудия. Например, своевременность и правильность применения обеспечительных мер, привлечение третьих лиц в процесс, принятие встречных исков, качество подготовки дел к судебному разбирательству, результативность проведения торгов, в том числе электронных торгов.

Приведенный перечень критериев, конечно, не является исчерпывающим. Он может видоизменяться в зависимости от субъектного состава, от границ его применения и иных точек зрения.

Вместе с тем, в отчете Института по продвижению американской правовой системы при Денверском университете (2006 г.) указывались 6 критериев оценки судей , а именно:

1. Правовые знания это:

- понимание материального права, соответствующих норм процессуального и доказательственного права;

- информированность и внимание к вопросам фактов и вопросам права в суде;

- надлежащее применение законодательных актов, судебных прецедентов и других соответствующих источников права;

2. Честность:

- избежание ненадлежащего поведения;

- проявление справедливого и беспристрастного отношения к сторонам;

- избежание общения с одной из сторон в отсутствие другой стороны;

3. Коммуникативные навыки:

- четкое пояснение всех устных решений;

- четкая формулировка решений и постановлений суда;

- четкое пояснение соответствующей информации для присяжных;

4. Темперамент судьи:

- вежливость по отношению к юристам, судебным работникам и другим лицам в зале суда;

- поддержание и требование соблюдения порядка и этикета в зале суда;

- демонстрация и ожидание профессионализма ото всех присутствующих в зале суда;

5. Административная деятельность:

- подготовленность ко всем слушаниям и судебным заседаниям;

- эффективное использование времени слушания в суде;

- вынесение судебных решений и постановлений суда без неоправданных задержек;

- эффективное управление делами;

- помощь коллегам-судьям;

- бремя судебной нагрузки;

6. Работа с населением:

- участие в программах, направленных на информирование общественности о судебной системе;

- участие в деятельности, направленной на совершенствование судебной системы.

Предлагаемые критерии оценки эффективности деятельности судей

Учитывая международные стандарты, зарубежную практику и мнения экспертного сообщества, предлагается в целях устранения рисков установить следующие критерии оценки эффективности деятельности судей (ориентиры для разработки детальной методологии и показателей эффективности деятельности судей внутри каждого критерия):

- качество отправления правосудия;

- профессиональная квалификация судьи;

- соблюдение единообразия правоприменения;

- эффективность процессуальной деятельности (количественные показатели);

- выполнение дополнительной нагрузки в целях развития судебной системы.

1. Качество отправления правосудия

Право на справедливое судебное разбирательство предусматривает высокое качество судебных решений, основанных на четкой мотивировке и анализе, и осуществление данного права зависит от соблюдения этого требования. Помимо прочего, мотивированное решение является гарантией защиты от произвола. Кроме того, оно позволяет сторонам эффективно воспользоваться своим правом на обжалование.

Качество судебного заседания является важным фактором с точки зрения обеспечения мотивированного решения. Высокому качеству решения способствует надлежащее ведение судопроизводства.

Великая Хартия Судей предусматривает, что судебные документы и решения должны быть написаны «доступным, простым и ясным языком. По итогам справедливого и публичного заседания судьи должны выносить мотивированные решения, с публичным оглашением в разумные сроки. При этом судьям следует использовать эффективные методы организации производства по делу».

Качество судебного решения принципиальным образом зависит от качества его мотивировки. В то же время, решение будет мотивированным только при наличии у судьи достаточного времени для его подготовки. При оформлении судебного решения ни при каких обстоятельствах нельзя пренебрегать надлежащей мотивировкой ради ускорения производства; напротив, надлежащая мотивировка должна считаться «абсолютной необходимостью». Последовательные, четкие, недвусмысленные и непротиворечивые доводы суда должны позволять читателю проследить цепочку умозаключений, на основании которых было вынесено решение.

В судебном решении должны исследоваться вопросы факта и права, которые лежат в основе спора, а также возражения оппонента. Особо пристального и тщательного рассмотрения требуют жалобы на нарушение прав, гарантированных международно-правовыми договорами в области прав человека.

В качестве примера мониторинга качества отправления правосудия можно привести результаты этого исследования, изложенные в Отчете об оценке качества судебных решений в государствах Центральной Азии, который включал в себя также методические рекомендации для судебных/ научных департаментов высших судебных инстанций и для официального обобщения судебной практики (далее «Отчет-1»).

Справочно:

Отчет-1 выявил ряд проблем качества судебных решений, таких как ясное структурирование судебных решений, недостаточное рассмотрение дела по существу и представление существа спора, проблемы, связанные с представлением ходатайств, недооценка основания иска, другие методологические проблемы, например в области правовой систематики, толкования закона, определении подсудности, ошибки в определении юридических фактов и применении закона, нарушение принципа соразмерности.

Одним из важных навыков судьи является применение методологии права при решении судебных дел, умение правильно и плодотворно строить коммуникативное взаимодействие с каждым участником процесса, разграничивать факты и мнения, давать верную интерпретацию фактам и способность уметь изложить их в письменной и устной форме посредством языка судопроизводства

Недостаточный уровень юридической техники, который мог бы объяснить недостатки в написании решений некоторыми судьями в Центральной Азии, связан с тем, что при рассмотрении дел по существу судьи не обращают достаточного внимания на доводы сторон и не всегда проводят должное различие между разными утверждениями и фактами, не обсуждают их значимости и веса для принятия решения по делу. Этот недостаток связан с тем, что судьи не проводят четкую черту между предметом спора, аргументами сторон и представленными доказательствами. Этот тип незрелой юридической техники характеризуется таким способом составления решения, когда судья перечисляет все, что было заявлено сторонами (либо стороной, в чью пользу вынесено решение), перечисляет доказательства, представленные сторонами, цитирует пункты законов и провозглашает решение, не объясняя, как это решение связано с интерпретациями закона и представленными доказательствами.

Описанный формалистский стиль написания судебных решений может привести к росту отчуждения между судами и обществом, подорвать доверие простых людей и уважение юридического сообщества по отношению к своей судебной системе и тем самым нанести серьезный ущерб развитию верховенства права.

Критерий качества отправления правосудия является достаточно комплексным и содержит в себе как объективные, так и оценочные элементы. В качестве примера приведем пример двух показателей: справедливость судебного решения (как оценочный показатель) и применение аналогии права и аналогии закона (как объективный показатель).

Справедливость судебного решения

Качество судебного решения не является чем-то независимым от судопроизводства по делу; оно тесно связано с ходом и справедливостью судопроизводства и зависит от них. Обоснованное решение, которое уделяет внимание доводам сторон и тщательно их исследует, является подтверждением того, что судья выполнил свои функции по отправлению правосудия в результате справедливого применения закона.

Как отмечают международные эксперты, доктринальное понимание роли судьи в судебных системах Центральной Азии сводится к тому, что судьи во всех случаях применяют правовые нормы, даже если это приведет к несправедливости или абсурдному результату. Применение закона именно в этой модальности концептуально связано с рассуждениями о режиме законности - такое применение фактически является постоянной стратегией для судей в процессе принятия судебных решений.

Это объясняется как практическими соображениям (формально, судья может быть наказан за неприменение правовых норм, даже если это было бы морально и логически оправданным, но нет никакой ответственности для судьи, который неумолимо, но правильно применяет правовую норму, даже если это приводит к несправедливым результатам), так и теоретическими представлениями о режиме законности, как это было описано выше.

Тем не менее, это понимание негибкости правоприменения довольно далеко от современного понимания отправления правосудия, являющегося неотъемлемой частью идеи верховенства права. Одним из основных требований отправления правосудия в западных демократиях является то, что процедуры, в рамках которых применяются законы, должны быть беспристрастными, так, чтобы люди не подвергались произволу государственной власти и, в частности, законодательной власти. В свою очередь, это означает, что правовые нормы, применяемые судом, должны быть истолкованы так, чтобы соответствовать обстоятельствам конкретного дела и быть справедливыми к задействованным сторонам.

Правосудие должно осуществляться в обычном режиме, установленном законом и приспособленном к целям, которые должны быть достигнуты, предоставляя сторонам возможность быть услышанными и представить свои возражения в суде, включая их мнения о том, что было бы справедливым и разумным исходом их дела с учетом нескольких вариантов истолкования и применения права.

Преобладающее понимание функции судьи в современной мировой юридической науке сводится к тому, что от судей, в первую очередь, ожидается разрешение индивидуальных социальных конфликтов и нахождение решений, которые будут соответствовать как общему чувству справедливости (или «правовому сознанию») сторон спора и сообщества в целом, как и потребностям поддержания законности и порядка. Вот почему вынесение судебного решения предполагает способность судьи изучать не только текст и буквальный смысл применяемых правовых норм, но и цели их принятия, их роль и функции для установления справедливости, законности и порядка в обществе и другие важные социальные и моральные аспекты, связанные с рассматриваемым делом и правовой нормой, подлежащей применению в данном деле. В принципе, проверка пропорциональности является средством построения иерархии приоритетности аргументов и рационализации дискуссии о результатах конкретного дела в свете широкого социального контекста, в котором существуют применимые правовые нормы (принцип пропорциональности в основном значим в области публичного права).

Следует отметить, что большое количество правовых исследований и практики в отношении прав человека, включая судебную практику Европейского суда по правам человека, основаны на идее балансирования и пропорциональности. Как было показано выше, в правовой доктрине и науке Центральной Азии, право понимается как отражение воли национальных правоприменительных властей, а задача судьи состоит в раскрытии и реализации этой воли. С этой точки зрения, судья ставит перед собой задачу подвести дело под применяемую правовую норму, часто не задумываясь о далеко идущих последствиях. Законность судебных разбирательств обязывает судей строго соблюдать нормы закона, принципы права и, возможно, также «руководящие разъяснения» (которые, по сути, также являются нормами) высших судебных инстанций. Согласно этой логике, закон существует в качестве независимого регулятивного механизма, и если судья обращается к балансированию, это может быть равнозначно усмотрению и произволу, путанице между законом и моралью.

Но, по сути, обращение к пропорциональности (взвешивание и балансирование) позволяет сдерживать дискреционные полномочия людей, наделенных властью, путем довольно эффективных ограничений, и способно обеспечить гражданам средства правовой защиты в случаях, когда их интересы затрагиваются правовыми нормами, которые не могут служить оправданием никакого разумного соотношения между целью, которая должна была быть достигнутой при помощи этих норм, и средствами, используемыми для достижения этой цели, или там, где наказания полностью несоразмерны соответствующим проступкам.

Именно поэтому обучение судей применению проверки на пропорциональность в сложных делах может внедрить более широкие и более эффективные подходы в судебную практику, особенно в случаях, касающихся административного и уголовного права. Понимание более широкого социального контекста правового регулирования будет помогать судьям понять, что законы исходят не только из усмотрения суверена и что они также основаны на общественных ожиданиях, закономерностях развития общества и на долгосрочной государственной политике.

В современных западных правовых концепциях, такое видение функционирования судебной системы и отправления правосудия является одним из краеугольных камней верховенства права. Верность верховенству права не означает, что судьи должны уважать только текст законов и закрывать глаза на другие, неюридические соображения при применении этих законов. Концепция пропорциональности или балансирования получила толкование в западной правовой науке для снижения рисков того, что граждане попадут под влияние произвольной силы государственных учреждений, чья сила используется против интересов граждан и общества. И более широкое внедрение этой концепции в профессиональную подготовку судей может иметь большое значение для упрочения режима верховенства права.

Применение аналогии права и аналогии закона

Судьи довольно часто сталкиваются с пробелами в законодательстве при выполнении своих функций. Господствующая теория предполагает, что в целях преодоления пробелов в законодательстве (отсутствие применимой правовой нормы), можно обращаться к двум интеллектуальным операциям: аналогии права и аналогии закона.

Первая из них не является логической операцией аналогии, по сути, имеет дело с применением правовых принципов для создания индивидуальной правовой нормы для ситуации пробела. Последняя имеет дело с проведением логической аналогии между двумя общими ситуациями: одна из которых регулируется правовыми нормами, а другая не регулируется; устанавливая аналогию между этими двумя ситуациями, судья может применить правило, предназначенное для первой ситуации, чтобы принять решение по второй ситуации. Проведение такой интеллектуальной операции также требует развитых аналитических навыков, поскольку подобие двух ситуаций никогда не бывает абсолютным. Поэтому перед восполнением пробела путем применения правовой нормы, регулирующей другую ситуацию, судья должен сравнить логические свойства обеих ситуаций и сделать логически обоснованный вывод о степени сходства, что требует проведения логической операции аналогии.

Судебная практика в странах Центральной Азии показывает, что, когда суды решают восполнить пробел путем применения правовой нормы, регулирующей одну родовую ситуацию, к другой ситуации (в рамках аналогии закона), они, как правило, не дают никакой аргументации (за исключением высших судебных инстанций). Обращение к аналогии в юридическом лексиконе Центральной Азии обычно принимает форму провозглашения, что одна конфликтная ситуация ничем не отличается от другой ситуации, правовое регулирование которой недвусмысленно сконструировано в действующем праве, поэтому эта норма также будет подходить и для первой ситуации. Типичное короткое основание, приводимое судами в таких случаях, сводится к тому, что «эти правовые отношения имеют схожую природу», без обращения к более полному объяснению. Использование такой пояснительной схемы аналогично той интуиции, при помощи которой судьи толкуют законы.

Как правило, применяя «аналогию закона» для устранения в нем пробелов, судьи не выходят за рамки интуитивного суждения о сходстве двух общественных отношений, что делает их решения более уязвимыми для логических и юридических ошибок, чем решения, основанные на рациональной аргументации о возможности и логической обоснованности аналогии. Это упрощением чревато юридическими ошибками, поскольку судьи учатся не внимательно рассматривать сходства и различия между признаками двух сравниваемых ситуаций. На самом деле, в подобных случаях получается, что судьи прибегают не к аналогии, а к логической операции отождествления двух ситуаций (которая пренебрегает различиями и классифицирует два объекта как то же самое); ведь операция аналогии, по определению, предполагает различия существенных свойств сравниваемых предметов.

Правовая доктрина также не принимает во внимание важное различие между различными вариантами аналогии, которая может варьироваться в зависимости от силы: от близких аналогий, когда родовые ситуации совпадают по основным ключевым признакам (в судебной практике, это происходит очень редко) и когда, следовательно, аналогия подводит сильную аргументацию под решение судьи; и до более отдаленных аналогий, когда есть лишь частичное совпадение сравниваемых ситуаций и их существенных признаков, так что здесь аналогия слабо поддерживает решение, требуя от судьи обеспечения более существенного и глубокого обоснования применения конкретной правовой нормой в случае пробела. Юристы обычно имеют дело с последним вариантом, поскольку никакие два дела не могут быть таковыми, где все факты имеют одинаковые свойства и признаки. Аналогия является полезным эвристическим приемом для углубленных рассуждений, а иногда служат судьям для устранения неопределенности, вытекающей из несовершенства законодательства, которое может содержать фрагментированные и бессвязные правила.

По мнению международных экспертов, это еще более важно для молодых демократий Центральной Азии, где методы парламентского правотворчества пока не всегда позволяют принимать безупречные с точки зрения юридической техники законы.

В этой связи предлагается в качестве одного из показателя при оценке эффективности предусмотреть применение аналогии права и аналогии закона в случае наличия пробелов в законодательстве. Данная мера будет способствовать более эффективной защите прав и законных интересов граждан и организаций.

2. Квалификация судьи

В Основных принципах ООН, касающихся независимости судебных органов, провозглашается, что «лица, отобранные на судебные должности, должны иметь высокие моральные качества и способности, а также соответствующую подготовку и квалификацию в области права».

Согласно Бангалорским принципам поведения судей от 27 июля 2006 года, принцип компетентности судей является одним из стандартов этического поведения судей. Применение данного принципа предусматривает то, что судья принимает разумные меры для сохранения и расширения своих знаний, совершенствования практического опыта и личных качеств, необходимых для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

В этой связи, дальнейшее развитие дополнительного профессионального образования потребует разработки и решения комплекса следующих взаимосвязанных мер:

- законодательное закрепление не только права, но и обязанности судей на регулярное дополнительное профессиональное образование в течение всей работы с принятием в соответствующих законах форм стимулирования и поддержки реализации этой обязанности;

- подготовка профессионально ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному росту, владеющей устойчивыми навыками и умениями выполнения профессиональных обязанностей судьи, в том числе:

Судья должен получать специфические знания, которые он не мог получить ни в университете, ни во время занятия другой профессии. Подготовка судей должна быть организована самой судебной властью, или под ее контролем, или по советам судей (п. 2.1, 2.3 Заключения Первой экспертной комиссии Международной ассоциации судей «Отбор и подготовка судей в современном обществе»).

Начальная подготовка и подготовка на протяжении карьеры является правом и обязанностью судей. Она должна организовываться под надзором судебной системы. Подготовка является важным элементом сохранения независимости судей, так же как и качества и эффективности судебной системы (п. 8 Магны Карты судей).

С учетом вышеизложенного, данный критерий также подлежит детальной регламентации в форме ряда объективных показателей (прохождение специальных курсов, подготовки и повышения квалификации, обмен опытом, участие в научно-практических мероприятиях).

3. Соблюдение единообразия правоприменения

Исходя из конституционных положений, любое заинтересованное лицо (как физическое, так и юридическое) вправе рассчитывать на эффективную защиту судом своих прав, свобод и охраняемых законом интересов в любом регионе Казахстана в равной степени.

В этой связи приобретает особое значение обеспечение единства судебной практики с тем, чтобы Конституция и законодательство применялись всеми судами Республики Казахстан на всей ее территории правильно и, следовательно, единообразно.

Основными способами обеспечения единства практики судов в Республики Казахстан являются:

• Нормативные постановления Верховного Суда РК, содержащие разъяснения по вопросам применения законодательства;

• Изучение практики рассмотрения судами РК различных категорий дел, подготовка и опубликование образцов судебной практики;

• Использование результатов рассмотрения Верховным судом РК конкретных дел.

Наиболее важную роль в обеспечении правильного и единообразного применения судами законодательства играет Нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан.

Основной целью руководящих указаний нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан является правильная и единообразная реализация судами действующего законодательства. Прецедентные нормы права, возникающие на основе обобщения практического правоприменительного опыта судов и получившие авторитет обязательности, не только обогащают и углубляют правовое содержание норм действующего законодательства, но, что не менее важно, ориентируют суды не на механическое исполнение закона, безотносительно содержания, его правовой эффективности, а именно на их правовое обогащение. Усиление подобных тенденций в правоприменительной деятельности обуславливается, конечно, не самим по себе фактом появления и действия прецедентных норм права, а тем, что эти нормы содержательно только и могли появиться как результат отбора и обобщения правоприменительной практики, максимально приближенной к человеку, его интересам, потребностям и правам.

Посредством издания нормативных постановлений возможно обеспечить такой уровень единообразия судебной практики, при котором будут минимизирован риск различного толкования закона судами. Аналитической базой нормативных постановлений будут справки обобщения практики рассмотрения судами дел одной категории в разных регионах. Таким образом, определяются критерии правильного правоприменения и та практика, которая может быть рекомендована судам республики. Во избежание ошибок, обобщения необходимо проводить по единым критериям во всех регионах.

Учитывая актуальность вопроса обеспечения единства судебной практики, предлагается рассмотреть следующие рекомендации:

1. В качестве показателя оценки эффективности деятельности судей можно включить необоснованное нарушение единства судебной практики. Этот показатель будет служить серьезной гарантией того, что нижестоящие суды не будут игнорировать устоявшиеся образцы истолкования закона.

2. Могут быть разработаны процессуальные модели (образцы документов), которыми должны руководствоваться судьи при решении вопроса о принятии иска производству, об окончании производства по делу без вынесения, о процессуальном правопреемстве, вынесении дополнительного решения и т.д. По этим и аналогичным вопросам крайне нежелателен разнобой практики, так как это негативно отражается на авторитете суда.

По бесспорным искам, а также по искам, которые признаются ответчиками, должны быть разработаны модельные образцы судебных решений. Это значительно сократит текст судебных актов.

Более того, предлагается принять выработанный отечественным ученым А.Г. Диденко «иной, нежели прецедентный, путь», состоящий в «укоренении в судебную деятельность понятия «үлгі» («образец»). «Үлгі будет представлять собой акт судебного органа, утвержденный Верховным Судом РК, и может быть использован участниками гражданского процесса в качестве доводов в обоснование своей позиции, которым суд при рассмотрении дела должен дать свою оценку.Үлгі может быть актом любого судебного органа, выбранного в качестве такового Верховным Судом».

Использование при мотивировке судебных решений аргументов и интерпретаций, сформулированных в других судебных решениях, совсем не означает той или иной формы введения прецедентного права. Внимание и уважение судей к высказанным другими судьями аргументам, мнениям, интерпретациям должно повысить уровень уважения к самой судебной системе со стороны населения. Вместе с тем, это не влечет придания судебным актам нормативного значения (за исключением тех постановлений, которым согласно законодательству придается нормативный статус), что характеризует англо-американскую правовую семью и сложившееся в ее рамках прецедентное право.

Например, в Германии формируется единообразная судебная практика. Так, решения по некоторым категориям дел (связанных с различными договорными, внедоговорными, земельными спорами, с банкротством, применением антимонопольного законодательства и т.д.), разрешаемые на уровне Верховного Суда, обязательно публикуются. Нижестоящие суды следуют такому решению Верховного Суда. Следовательно, при формальном непризнании судебного решения в качестве источника права, германская правовая система на деле тоже не умаляет их регулирующий эффект.

С учетом вышесказанного, соблюдение единообразия правоприменения должно стать самостоятельным критерием оценки эффективности, который будет способствовать более надежной защите прав и законных интересов граждан и организаций.

4. Эффективность процессуальной деятельности

Данный критерий включает в себя преимущественно количественные показатели:

- соблюдение сроков для рассмотрения и разрешения дела, установленных материальным и процессуальным правом;

- количество завершенных (оконченных) гражданских, уголовных и административных дел, нагрузка председателей районных судов;

- применение примирительных процедур;

- применение аудио -, видеозаписи судебных процессов.

Необходимость учета вышеуказанных показателей вызваны потребностями обеспечения дисциплины, культуры судопроизводства и бесперебойного функционирования всей судебной системы. Поскольку для любой системы судопроизводства процессуальная деятельность является стержневой и системообразующей.

5. Выполнение дополнительной нагрузки в целях развития судебной системы

Данный критерий служит целям развития судебной системы за счет внутренних резервов и потенциала судейского сообщества.

Перечисленные полномочия и функции отличаются неоднородностью по своему содержания. Их можно условно разделить на следующие группы:

а) по кадровой работе;

б) по нормотворческой работе;

в) по рассмотрению заявлений и обращений граждан и юридических лиц;

г) по взаимодействию с органами иных ветвей государственной власти;

д) по формированию взаимоотношения с органами судебного сообщества, в том числе международными организациями;

е) менторство вновь назначенными судьями;

ж) по иным вопросам.

Учет данных показателей при оценке эффективности судьи будет стимулировать судей вносить свой вклад в развитие судебной системы, обеспечение преемственности поколений судей, передаче знаний и опыта молодым судьям, принимать активное участие в совершенствовании законодательстве в случае выявления коллизий и пробелов, оперативно реагировать на заявления и обращения граждан и юридических лиц.

Проблемы развития системы оценки эффективности деятельности судей

При дальнейшем развитии системы оценки эффективности деятельности судей могут возникнуть проблемы, связанные с необходимостью оформления ее результатов и конкретных последствий для судьи, включая меры стимулирования судей.

В этой связи с целью оценки деловых качеств, стимулирования роста профессиональных знаний и навыков их применения при осуществлении правосудия требуется возродить существовавшие до 2010 года квалификационные классы судей.

Например, в Российской Федерации на основании оценки уровня профессиональных знаний судьям присваиваются квалификационные классы, а в случае получения отрицательных результатов судья остается в ранее присвоенном ему квалификационном классе.

При этом квалификационные классы не должны зависеть от уровня судов, где они работают, и их должностей, а от опыта судей и их квалификации.

Проблема также заключается в том, что, например, нагрузка на вновь назначенных судей снижена и рассматривают они несложные дела. Основная часть работы возлагается на опытных судей. Квалификационные классы также будут способствовать стимулированию работы судей и справедливое поощрение за положительные результаты в работе. Судьи, имеющие 15-20 летний стаж, получают такую же заработную плату, как и молодые судьи с меньшей нагрузкой.

Заключение

В силу публичности и социальной направленности деятельность судьи по отправлению правосудия должна быть эффективной, то есть максимально способствующей достижению поставленных перед ней целей и задач.

Оценка работы судей - это очень деликатный вопрос; в зависимости от своих целей, критериев и особенностей осуществления на практике, такая оценка может подорвать или укрепить судейскую независимость и эффективность. В любом случае, она должна полностью соответствовать принципу несменяемости судей, чтобы не ставить под угрозу их независимость.

Очень важно, чтобы процедура оценки не была карательной, а проводилась преимущественно с целью стимулирования судей к более качественному отправлению правосудия.

Возможными критериями оценки эффективности деятельности судей в казахстанской судебной системе, могут выступать:

- качество отправления правосудия (включая справедливость судебного решения; аналитические способности и способность поддерживать инициативу; применение аналогии права и аналогии закона; способность к сотрудничеству, в том числе, способность организовать процесс, умение обеспечивать и поддерживать согласованность и координацию в своей деятельности);

- профессиональная квалификация судьи ;

- соблюдение единообразия правоприменения ;

- эффективность процессуальной деятельности (количественные показатели, такие как соблюдение сроков для рассмотрения и разрешения дела, установленных материальным и процессуальным правом; количество завершенных (оконченных) гражданских, уголовных и административных дел; низкие показатели по отправлению правосудия; нарушение законности при рассмотрении дел, включая наличие отмененных и измененных решений, приговоров и постановлений выше среднеобластного показателя; наличие нарушений норм материального и процессуального законодательства по результатам обобщений, справок по оказанию практической помощи, представлений прокурора, по частным постановлениям, определениям и письмам, вынесенным в адрес судьи; наличие дисциплинарных взысканий; нарушение норм судейской этики, наличие обоснованных заявлений и жалоб физических и юридических лиц; применение примирительных процедур; применение аудио-, видеозаписи судебных процессов и т.д.);

- выполнение дополнительной нагрузки в целях развития судебной системы.

При этом необходимо учитывать, что наделение количественного показателя определяющим значением не соответствует общим тенденциям повышения эффективности судебной системы. Критерии оценки эффективности должны в преобладающем виде быть качественными.

Таким образом, критерии профессиональной оценки должны быть сформулированы, прозрачны и унифицированы. В международной практике, во многих зарубежных государствах оценка деятельности судей является общепризнанным способом повышения качества правосудия.

В казахстанском законодательстве нормы, предусматривающие проведение оценки профессиональной деятельности судьи, урегулированы Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей РК» (ст.30-1). В частности, результаты работы судьи рассматриваются на основании следующих критериев:

1) показатели качества отправления правосудия;

2) соблюдение норм судейской этики и трудовой дисциплины.

Считаем, круг критериев в настоящее время является неполным и требует пересмотра, с наполнением методологии оценки эффективности судей конкретными критериями и показателями, которые будут служить целям правосудия.

В итоге, казахстанскому судейскому сообществу можно рекомендовать следующее:

- принятие единой методологии оценки эффективности деятельности судей требует взвешенности и детальной проработанности, а поэтому необходимо провести широкое обсуждение в юридической общественности данного вопроса с привлечением международных экспертов в соответствующей области;

- методология (критерии) оценки эффективности должна быть продуманной до мелочей, объективной и удобной в применении;

- необходимо перед внедрением единой системы оценки провести разъяснительную работу среди судей, следует показать им реальную ответственность за принимаемые решения и качество отправления правосудия;

- в целях оценки деловых качеств, стимулирования роста профессиональных знаний и навыков их применения при осуществлении правосудия рассмотреть вопрос возрождения квалификационных классов судей (статья 48 Конституционного закона).

Таким образом, с учетом вышесказанных требований к деятельности судьи и критериев оценки в конечном итоге можно достичь более эффективной судебной защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государства, а значит повысить уровень доверия населения к судебной системе.