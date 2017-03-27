МИД РФ учит россиян, как разговаривать с казахстанцами

В ней содержатся общие правила поведения в целях недопущения нежелательных инцидентов за границей. Среди стран указан и Казахстан и описаны элементы поведения и слова, которых нужно избегать в общении





Составители памятники категорически не советуют в общении употреблять такие слова, как: «мамбет». По их информации это уничижительное прозвище выходцев из сельской местности. Означает «некультурный, малограмотный человек, быдло». «Мамбетом» также могут назвать человека, плохо говорящего по-русски.

«Калбит» также крайне оскорбительное прозвище представителей этносов Центральной Азии.

Кроме того, не рекомендуется использование таких слов как «топас», «акымак» – придурок, дурак, тупой. А также «мырк», «мыркымбай» – недалекий, непутевый человек, неудачник, синоним русского «Ивана-дурака».

«В обращении к представителям малых народностей страны не приветствуется упоминание их этнической принадлежности, что может быть расценено как высокомерное или пренебрежительное отношение» , - говорится в памятке.





В документе, конечно, говорится и о правилах поведения в других странах. Например, в странах с исламскими традициями МИД РФ советует не пытаться заговорить или познакомиться с женщинами на улице, отпускать комментарии в их адрес, не входить в мечети в шортах, не целоваться и не распивать алкоголь на улицах.





В целом МИД РФ советует в любом государстве мира проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с его образом жизни, не злоупотреблять алкоголем и не использовать часто встречающиеся в голливудских фильмах оскорбительные жесты (вытянутый средний палец, поворот пальцем у виска) и нецензурные выражения.