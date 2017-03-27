Министр национальной экономики рассказал, как увеличить массовое предпринимательство к 2020 году

Увеличение массового предпринимательства до 50% к 2020 году должно осуществляться не за счет формального роста количества предприятий, а за счет повышения качества производимой продукции, оказываемых услуг действующего бизнеса. Об этом сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на правительственном часе в Мажилисе на тему «О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности», передает корреспондент BNews.kz.

«В целом экономически активное население страны составляет 8,9 млн человек, из них 6,3 млн наемные работники, 2,1 млн самозанятые и 441 тыс безработное население. Из общего числа населения страны в секторе малого и среднего бизнеса занято свыше 3 млн человек. По итогам прошлого года число действующих субъектов МСБ составило 1,1 млн единиц, которыми за 9 месяцев было выпущено продукции на сумму 11,2 трлн тенге. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила 24,9%. Главой государства поставлена задача довести этот показатель к 2050 году до 50%», - сказал Т.Сулейменов.

Как отметил министр, согласно мировой статиcтике, навыки для занятия бизнесом имеет только 12% мирового населения.

«Простой расчет показал, что уже сегодня третья часть экономически активного населения Казахстана занята в малом и среднем предпринимательстве. Таким образом, выполнение поручения Главы государства должно осуществляться не за счет формального роста количества предприятий, а за счет повышения качества производимой продукции, оказываемых услуг действующего бизнеса», - добавил министр.

По словам министра, структура экономически активного населения страны характеризуется высокой долей самозанятых - 24% с низким уровнем дохода, из числа которых 42% имеют только среднее общее или начальное образование.

Численность самозанятых и безработных с доходами ниже 60 тыс тенге составляет 853 тыс человек, из них в сельской местности проживают 716 тыс человек.

По мнению главы ведомства, именно эта категория граждан может стать дополнительным источником развития малого и среднего бизнеса.