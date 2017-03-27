Команда Головкина нашла замену Сондерсу на июньский бой

По словам тренера Абеля Санчеса, у них есть вариант замены соперника для Геннадия Головкина на случай, если летом не получится организовать его объединительный поединок с Билли Джо Сондерсом, сообщает сообщает Sports.kz

Возможным оппонентом GGG является багамский средневес Туреано Джонсон.





«Геннадий хочет биться в июне. Если не с Сондерсом, то это может быть Туреано Джонсон. Также Зурдо (Хильберто Рамирес — прим.) говорил, что хочет драться с Головкиным. Это тоже возможно. Я бы хотел, чтобы Головкин в будущем объединил второй средний вес также, как и средний. Посмотрим, кто будет в июне. Но в конце концов мы планируем подняться в новую категорию», — сказал Санчес в беседе с K.O Artist Sports.





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