Информация для участников ВЭД по Уполномоченным экономическим операторам

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области сообщает, что между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской народной Республикой 14 декабря 2015 года в г. Пекин был подписан протокол о реализации проекта «Доверие» на казахстанско-китайской таможенной границе.

Проект «Доверие» позволяет участникам:

минимизировать время совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров в пунктах пропуска;

передвижение по отдельным полосам следования (при наличии инфраструктурных возможностей в пункте пропуска);

отдельные рабочие места (окна) для проведения документального контроля в операционных залах;

временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях Уполномоченных экономических операторов (далее - УЭО);

отсутствие требований по предоставлению обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов при осуществлении процедуры таможенного транзита;

первоочередной порядок совершения таможенных операций, предшествующих подаче таможенной декларации, и помещения под таможенную процедуру;

при осуществлении периодического таможенного декларирования не применяется обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов.

Участниками данного проекта могут быть юридические лица, имеющие статус УЭО в соответствии с законодательством государств Сторон, в отношении которых применяются специальные упрощения.

По состоянию на 5 марта 2017 года статус Уполномоченного экономического оператора имеют следующие участники ВЭД:

1) АО «Евразиан Фудс», г. Караганда, ул. Бытовая, 20;

2) АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн, г. Алматы, ул. Байзакова, 69;

3) ТОО «RG Brands Kazakhstan», г. Алматы, пр. Райымбека, 212 «Б»;

4) ТОО «Экспортно-импортная компания Азия Логистика», г.Алматы, мкрн. Акбулак, ул. АЗТМ-1, мкрн. Акбулак, д. 7;

5) АО «Рахат», г. Алматы, ул. Зенкова, 2»А»;

6) ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс, г. Алматы, ул. Гоголя/Байзакова, 203/73.