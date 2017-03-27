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Новости за сегодня

Вице-спикер Мажилиса: МИД РК «забывает» продвигать казахстанские товары

 

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК на тему «О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности» заместитель председателя палаты Владимир Божко раскритиковал работу Министерства иностранных дел РК в плане продвижения казахстанских товаров за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

«На всемирной выставке сельского хозяйства в Германии в январе этого года, где было около 90 стран, после встречи с депутатами бундестага делегация Мажилиса, посетив выставку, не обнаружила ни одного представителя Казахстана на ней. Хотя там были стенды Киргизии, всех областей Украины, в том числе Луганской и Донецкой областей, представители Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, не говоря о странах Европы, США и Африки», - сказал вице-спикер Мажилиса.

При этом он задался вопросами, «как тогда Казахстан собирается продвигать продукты сельского хозяйства», если ответственные ведомства «забывают о своем предназначении по продвижению отечественных товаропроизводителей».

«А как мы тогда собираемся продвигать продукты сельского хозяйства Казахстана и сельхозмашиностроения? И экономические институты МИДа и других ведомств забывают о своем предназначении по продвижению наших производителей», - подчеркнул В. Божко.

 

Ксения Давыдова

 

27 марта 2017, 11:43
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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