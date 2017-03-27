 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 72%

Влажность: 76%

Давление: 706 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

316.80

27 марта 

Курс НБРК

316.56

-

АЛМАТЫ

Покупка

316.10

Продажа

316.80

АСТАНА

Покупка

315.70

Продажа

316.50

Подробнее
344.50

27 марта 

Курс НБРК

342.14

-

АЛМАТЫ

Покупка

343.00

Продажа

344.50

АСТАНА

Покупка

342.30

Продажа

344.00

Подробнее
Новости за сегодня

Вице-спикер Мажилиса предложил возвращать обучающихся в России казахстанцев

 

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК вице-спикер палаты Владимир Божко заявил о том, что казахстанцев, получающих образование в России, необходимо возвращать в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

«Думается необходимым МОНу и акиматам организовать совместную работу по возврату из Российской Федерации наших граждан, поступающих в вузы этой страны по различным направлениям сотрудничества. Они станут распространителями необходимой бизнес-идеологии, профессиональных знаний», - считает он.

По его словам, требуют увеличения квоты на приём на государственные гранты в вузы студентов из числа жителей моно- и малых городов, жителей сельской местности, которые с большой вероятностью возвратятся в родные места, а не останутся в двух столицах и больших областных центрах.

Вице-спикер отметил, что профессиональных кадров не хватает, в особенности токарей, слесарей, электриков инженеров, ветеринаров и агрономов.

 

27 марта 2017, 11:49
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код