Казахстанцы пострадали в смертельной аварии в Башкирии

На встречной полосе автотрассы столкнулись «Лада Приора» и молоковоз ГАЗ.

В Кушнаренковском районе Башкирии произошла смертельная авария , сообщает , сообщает Ufa1.ru





По информации ГИБДД республики, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с молоковозом ГАЗ.





От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров – 28-летний и 29-летний жители Казахстана, получили различные травмы.







