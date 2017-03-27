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Казахстанцы пострадали в смертельной аварии в Башкирии

27 марта 2017, 11:53

На встречной полосе автотрассы столкнулись «Лада Приора» и молоковоз ГАЗ.

В Кушнаренковском районе Башкирии произошла смертельная авария, сообщает Ufa1.ru.

По информации ГИБДД республики, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с молоковозом ГАЗ.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров – 28-летний и 29-летний жители Казахстана, получили различные травмы.



Фото предоставлены пресс-службой ГИБДД по РБ

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