Казахстанцы пострадали в смертельной аварии в Башкирии
27 марта 2017, 11:53
На встречной полосе автотрассы столкнулись «Лада Приора» и молоковоз ГАЗ.
В Кушнаренковском районе Башкирии произошла смертельная авария, сообщает Ufa1.ru.
По информации ГИБДД республики, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с молоковозом ГАЗ.
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров – 28-летний и 29-летний жители Казахстана, получили различные травмы.
Фото предоставлены пресс-службой ГИБДД по РБ
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