Назначен аким Кордайского района Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области №97-ө от «27» марта 2017 года Байтоле Болатбек Байконысович назначен акимом Кордайского района, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Байтоле Болатбек Байконысович родился в 1959 году, по национальности казах, образование высшее, в 1980 году закончил Алматинский институт сельского хозяйства по специальности «бухгалтерский учет», в 2001 году Киргизско-Российскую академию образования по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1980 году старшим экономистом Красногорской райсельхозтехники в Кордайском районе.

Работал главным бухгалтером совхоза «Кордайский», совхоза-техникума им.К.Азербаева (1984-1992 г.г.); заведующим Кордайским районным финотделом, начальником отдела госфинконтроля по Кордайскому району (1992-1995 г.г.); начальником налогового комитета по Кордайскому району (1997-1999 г.г.); заместителем акима Кордайского района (1995-1997, 1999-2000 г.г.); на руководящих должностях коммерческих организаций (2000-2012 г.г.).

Работал на должностях акима Кордайского района, руководителя управления инспекции труда акимата Жамбылской области (2012-2014 г.г.); финансового директора крестьянского хозяйства «Нұр Бұлақ» (2014-2017 г.г.).