В Жамбылской области сменился аким Шуского района

Трудовую деятельность начал в 1987 году инженером научно-производственного объединения «Казсельхозмеханизация» в городе Алматы.

Распоряжением акима Жамбылской области №96-ө от «27» марта 2017 года Досаев Кайрат Аскербекулы назначен акимом Шуского района, передает пресс-служба акима области.





Досаев Кайрат Аскербекулы родился в 1965 году, по национальности казах, образование высшее, в 1987 году закончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик», в 2007 году Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности «экономист».





Трудовую деятельность начал в 1987 году инженером научно-производственного объединения «Казсельхозмеханизация» в городе Алматы.





В 1994-1996 г.г. работал инженером в АО «Алтын диірмен», директором ТОО «Дешт»; 1996-1998 г.г. заместителем директора отдела Управления по чрезвычайным ситуациям города Алматы, заведующим сектором, заместителем директора Отдела по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района города Алматы; 1998-2001 г.г. помощником председателя Агентства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; 2001-2007 г.г. помощником акима Алматинской области, заместителем акима города Талдыкорган, акимом Караталского района Алматинской области, начальником Управлений порядка и защиты природных монополий и по тарифам Алматинской области, советником Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; 2007-2014 г.г. директором ТОО «Мекен», вице–президентом, директором департамента АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года», вице-президентом АО «Казспортинвест»; 2014-2017 г.г. акимом Кордайского района.



