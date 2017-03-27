В сборной Казахстана прокомментировали инцидент с самолетом в Армении

Накануне в этом городе подопечные Бородюка уступили Армении в рамках отбора на ЧМ-2018.

Медиа-офицер национальной сборной Казахстана по футболу Ербол Каиров в беседе корреспондентом Vesti.kz раскрыл подробности инцидента, произошедшего во время возвращения команды после матча отбора к ЧМ-2018 против сборной Армении.





- После матча с Арменией чартер должен был лететь в Актобе для дозаправки, а оттуда - в Астану. Спустя время после того, как взлетел самолет, сработал сигнал неисправности стойки шасси. Командир принял решение вернуться в аэропорт. В данный момент команда находится в отеле города Ереван - ждет, когда разрешится ситуация и можно будет улететь в Казахстан. Ясно одно - команда полетит другим самолетом, - отметил Каиров.





- А как футболисты сборной Казахстана отреагировали на такой инцидент?





- Конечно, настроения это не добавило. Эмоции остались на футбольном поле, поэтому игроки выглядели уставшими. Но, в целом, они с пониманием отнеслись к этой ситуации.





Напомним, что самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетел, отправившись в Астану. Это произошло после матча с командой Армении, в котором сборная Казахстана проиграла со счетом 0:2.





Фото с сайта kazfootball.kz



