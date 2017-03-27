В Казахстане предложили создать единую «Дорожную карту предпринимателя»

В Казахстане предложили создать единую «Дорожную карту предпринимателя». Речь об этом зашла на правительственном часе в Мажилисе Парламенте РК на тему «О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности», передает корреспондент Zakon.kz.

«Многообразие действующих программ по поддержке МСБ, принимаемых правительством, частота внесения в них изменений не делают их привлекательными, а инструменты поддержки - доступными для потенциальных предпринимателей», - считает депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов.

По его словам, за последнее время правительством были приняты такие программы как «Дорожная карта бизнеса 2020», «Дорожная карта занятости 2020», Программа по развитию агропромышленного комплекса до 2020 года. В эти документы трижды вносились изменений. Также принята программа посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий».

«Возможно, настало время систематизировать действующие программы по мерам господдержки предпринимательства и объединить их в единый документ, например, в «Дорожную карту предпринимателя», которая будет удобна и практична», - предложил он.

«В этом отношении можно привести в пример объединение 10 законов в Предпринимательский кодекс», - добавил парламентарий.

Ксения Давыдова