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В России вводятся ограничения для начинающих водителей

27 марта 2017, 12:01

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД.

Документ, в частности, вводит ограничения для водителей со стажем менее 2 лет, передает телеканал НТВ.

Постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Из пояснительной справки к постановлению Правительства РФ: «Введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы».

Если на транспортных средствах начинающих водителей нет соответствующего обязательного опознавательного знака, за это может последовать административная ответственность и запрет эксплуатации такого транспорта. Сообщается, что эти меры направлены на снижение числа ДТП с участием начинающих водителей.

Фото с сайта 365cars.ru

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