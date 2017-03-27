В России вводятся ограничения для начинающих водителей

Документ, в частности, вводит ограничения для водителей со стажем менее 2 лет

Постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Из пояснительной справки к постановлению Правительства РФ: «Введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы».





Если на транспортных средствах начинающих водителей нет соответствующего обязательного опознавательного знака, за это может последовать административная ответственность и запрет эксплуатации такого транспорта. Сообщается, что эти меры направлены на снижение числа ДТП с участием начинающих водителей.