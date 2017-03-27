Социальный налог в Казахстане могут снизить

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сообщил о возможном снижении социального налога, передает корреспондент Zakon.kz.

«Пока единственный элемент, который можно снизить без общественного перебалансирования пенсионной системы, медицинского обеспечения - это социальный налог. Возможно, будем думать о его снижении», - сказал он на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК на тему «О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности».

По словам главы ведомства, нагрузка на фонд оплаты труда, исходя из тех решений, которые приняты по пенсионному обеспечению - 5-процентному, по оплате социально-медицинского страхования, будет расти. В связи с чем это «заставляет задумываться, как сокращать фонд и в рамках разрабатываемого Налогового кодекса».

«Мы будем думать о том, какие элементы налоговой нагрузки можно снизить», - уточнил Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова