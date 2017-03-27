В течение шести месяцев

А. Абдиров,

председатель Айтекебийского районного суда

Актюбинской области

В настоящее время одной из актуальных тем является принятие наследства по истечении установленного срока. В основном жители сельской местности в силу отсутствия правовых знаний зачастую пропускают срок принятия наследства.

Так, в соответствии с требованиями ст. 1072-2 ГК РК наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Согласно ч. 2 ст. 1073 ГК РК свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

В то же время зачастую наследники полагают, что раз свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев, то им необходимо обратиться за наследством после шести месяцев. Тем самым, упуская то обстоятельство, что им следует обратиться с заявлением о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Согласно ст. 1072-3 ГК РК по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1072-2 настоящего Кодекса), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. При признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Рассматривая заявление наследника о восстановлении срока для принятия наследства в соответствии со ст. 1072-3 ГК, суд может восстановить срок и признать наследника принявшим наследство при наличии следующей совокупности условий: отсутствуют доказательства фактического принятия наследства; срок пропущен по уважительной причине (болезнь наследника, а также обстоятельства, препятствующие подаче заявления о принятии наследства); наследник обратился в суд не позже шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

При этом следует иметь в виду, что шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о восстановлении срока на принятие наследства восстановлению в порядке ст. 128 ГПК не подлежит. Поскольку определение начала течения этого срока связано с моментом окончания обстоятельств, послуживших причиной пропуска срока принятия наследства, то заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство принимается в производство суда независимо от истечения шестимесячного срока, указанного в ст. 1072-3 ГК. Уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и признания наследника принявшим наследство определяется судом в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела. Заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения наследственного имущества или основной его части в порядке искового производства, с участием других наследников, принявших наследство. При отсутствии таких наследников к участию в деле привлекается орган, уполномоченный управлять коммунальной собственностью по месту открытия наследства, поскольку для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется.

При удовлетворении заявления суд в резолютивной части решения указывает о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, а также при наличии выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство определяет доли всех наследников, обязывает регистрирующие органы произвести регистрацию права наследника на имущество наследодателя, а свидетельство о праве на наследство признает недействительным. При необходимости суд должен принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства в соответствии со ст. 239 и 159 ГПК. Если же заявлены требования и о разделе наследства, суд, исходя из положений ч. 2 ст. 219 ГПК, обязан вынести решение по существу заявленного иска.

В случаях, когда нотариусом свидетельство о праве на наследство не выдано, при удовлетворении заявления в резолютивной части решения суд указывает о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.

Некоторые наследники, в основном из сельской местности, подают иски о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство по истечении нескольких лет, мотивируя данное обстоятельство незнанием закона. Данное обстоятельство не является уважительной причиной пропуска срока принятия наследства. В таких случаях, когда наследник фактически принял наследство, но не может представить нотариусу бесспорные доказательства, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта принятия наследства, которое рассматривается в порядке особого производства.