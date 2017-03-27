Уголовный процесс в электронном формате

Мурат Кожамкулов,

начальник 3-го Управления Генеральной прокуратуры РК

В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства отметил, что ситуация в мире динамично меняется, приходит новая глобальная реальность, которую мы должны принять.

В Послании особо подчеркнута роль процессов оказания государственных услуг, которые должны быть максимально оптимизированы и ориентированы на население. Указано, что сроки и перечень документов должны быть сокращены, а дублирующие функции исключены с переводом на электронный формат. Президентом поручено внедрять лучшие стандарты и практики развитых стран.

В настоящее время совершенствование любой сферы в современном обществе не происходит без новых технологий. Век информатизации заставляет всех пересматривать многие устаревшие механизмы в работе. Отечественный уголовный процесс не стал в этом исключением. Изживающие себя методы и многолетние подходы не то чтобы затрудняют сам процесс, но самое главное не отвечают ожиданиям общества. Сталкиваясь с излишними бюрократическими процедурами, волокитой, люди справедливо дают нам оценку, которая, к сожалению, еще невысока.

Под тяжестью огромной информации сегодня приходится работать судам и прокуратуре. Поэтому информатизация не заставила себя долго ждать. По инициативе председателя Верховного Суда РК К. Мами судебная система запустила эффективную информационную базу «Төрелік». Способствуя процессу отправления правосудия, она существенно позволила облегчить доступ к судебной защите.

Одновременно и прокуратура как надзорный орган поставила перед собой важную цель сделать уголовный процесс с момента начала досудебного расследования до рассмотрения дел в судах более открытым, прозрачным и удобным для всех. За реализацию этих задач в Генеральной прокуратуре взялись неравнодушные сотрудники и профессионалы своего дела. В июле 2016 года по инициативе Генерального прокурора Ж. Асанова образована рабочая группа, в которую вошли руководители и сотрудники Генеральной прокуратуры, а именно начальник 10-го Департамента Б. Дембаев, начальник Управления А. Аталыков, а также координатор проекта ст. прокурор 10-го Департамента Р. Токтагулов. Руководство группой и ее координация возложена на заместителя Генерального прокурора М. Ахметжанова.

В 2011-2012 годах в Казахстане внедрена электронная регистрация всех заявлений и сообщений о преступлениях (КУЗ). С 2015 года заработал Единый реестр досудебных расследований. Сегодня регистрация в ЕРДР служит началом уголовного процесса.

Вместе с тем системы «Төрелік» и ЕРДР велись отдельно друг от друга. В результате данные следствия не передавались в судебную базу. Отсутствовала и обратная связь. Если дело направлено в суд, не виден был дальнейший процесс и результат. Приходилось собирать информацию вручную, а это отнимало, как правило, много времени и ресурсов.

Интеграция аналитической информационной системы суда (Төрелік) и органов прокуратуры (ЕРДР) позволила Верховному Суду и Генеральной прокуратуре дать старт новому совместному проекту «Зандылык». Постараемся раскрыть его важность.

Разработчиками нового проекта внедрены такие программные обеспечения, которые предотвратят нарушения прокурорами требований уголовного кодекса, в т. ч. и судьями, при рассмотрении дел в судах первой инстанции. Внедрена база данных приговоров и позиций гособвинителей с возможностью автоматизации получения аналитических отчетов, отображения судебной практики по той или иной категории дел.

В конечном итоге ожидается, во-первых, улучшение качества и состояния уголовного правосудия за счет устранения ошибок при применении норм УК. Во-вторых, уменьшение жалоб от участников процесса. В-третьих, устранение ненужного документооборота. В-четвертых, формирование единой судебной практики по конкретным категориям дел. В-пятых, повышение оперативности и качества аналитических данных о состоянии дел в системе уголовного правосудия.

Последнее больше поможет в решении ведомственных задач и в оптимизации существующих процедур. Ведь работа на местах в основном сводилась к показателям, многочисленным отчетам. Предлагаемые меры освободят нижестоящих прокуроров от написания множества аналитических справок, сбора информации. За год прокуратуры областей направляли порядка 720 обобщений в Генеральную прокуратуру. В целом по республике на этой работе было задействовано более 600 сотрудников.

С помощью «Зандылык» один сотрудник Генеральной прокуратуры без направления запросов будет оперативно получать доступ к любой необходимой информации. Таким образом, весь процесс от начала регистрации досудебного расследования до назначения наказания будет как на ладони. Сейчас проходит запуск данной системы, ее тестирование в пилотном режиме. Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2017 года.

Важным продолжением этой работы станет дальнейшее совершенствование и оптимизация уголовного процесса, перевод уголовных дел в электронный формат. В рамках реализации поставленных в Послании задач актуальность данного вопроса возрастает как никогда. За основу берется передовой международный опыт.

Существенна, заметна экономия средств на услуги почты, которая доставляет для изучения многотомные дела из регионов в центр и обратно. В год из одной точки в другую доставляется почти 900 тыс. дел. Теперь же у надзирающих прокуроров не будет необходимости истребовать дела, затрачивать на это много времени. Они смогут в режиме онлайн отслеживать всю работу следователя. При нарушении сразу же реагировать. Обеспечится прозрачность процесса, сократится время ожидания его участников. Сегодня на расследование уголовных дел уходят месяцы. Возрастает недовольство граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования, связанное с постоянными хождениями по кабинетам, необоснованной волокитой. Даже по ускоренному процессу затрачивается в среднем 40 дней. К примеру, в Саудовской Аравии большинство дел расследуется в течение двух дней. В этой стране перешли на ведение электронных уголовных дел девять лет назад, при этом на 80 процентов сократились сроки расследования. Генеральный прокурор имеет возможность через информационную систему увидеть ход расследования любого дела. Работа становится прозрачной, а процесс открытым.

Успешный опыт правоохранительной реформы Грузии также связан с их переходом в 2011 году на электронный формат уголовного дела. Полезен и опыт других стран, достигших в этих вопросах существенных результатов. Среди них Южная Корея, Сингапур, Эстония и др.

Пилотный проект «Е-уголовное дело» запущен по линии Комитета государственных доходов в г. Астане и Карагандинской области.

Особо уделяется внимание информационной безопасности новых систем. Кроме того, все действия сотрудников будут «логироваться», и их невозможно будет удалить из системы.

В перспективе планируется все кабинеты допросов в органах уголовного преследования оборудовать видеокамерами. Это позволит предотвратить факты недозволенных методов ведения следствия, в т. ч. пыток. Также будут оснащаться видеорегистраторами сотрудники правоохранительных органов при задержании ими лиц, изъятии вещественных доказательств (наркотиков, оружия, денег). Усиливается роль и дежурных прокуроров в зданиях ОВД. Их кабинеты оборудуются необходимыми информационными базами. Без направления дел в прокуратуру они на месте будут изучать все обстоятельства, незамедлительно реагировать на все нарушения граждан. С 15 февраля эти новшества реализуются в пилотном режиме в двух РОВД Акмолинской области и г. Астаны. Как показали первые дни, действующий порядок намного упрощен, сроки существенно сократились. И это без внесения изменений в законодательство.

Подводя итоги работы за 2016 год, Генеральный прокурор, назвав уголовный процесс самым чувствительным для общества, отметил: «Доверие к правоохранительным органам во многом зависит именно от того, удастся ли нам сделать уголовный процесс справедливым и разумным». Модернизация уголовного и административного процессов и перевод их в электронный формат стали одним из основных приоритетов работы прокуроров на текущий год.

Переход в электронно-цифровой формат станет важным условием укрепления доверия населения. Обеспечит решение задач, вытекающих из Послания Президента в части обеспечения безопасности, оптимизации многих процессов, противодействия коррупции и равенства всех перед законом и судом.