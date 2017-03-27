Деповский мост в Уральске мог рухнуть в любой момент

Как стало известно, мост уже постепенно стал разрушаться, а железная конструкция прогнила , сообщает портал , сообщает портал «Мой Город»





Реконструкция моста началась в начале марта, на сегодняшний день уже почти половину путепровода демонтировали. 17 единиц техники и 48 человек работают на объекте от рассвета и до заката, чтобы сдать его в срок.





Этот мост был построен в 1965 году, с момента его начала эксплуатации на нем ни разу не проводился ремонт. Вследствие чего, мост постепенно перестал отвечать современным требованиям безопасности. Перильные ограждения, предназначенные для безопасного движения пешеходов, прогнили.





Обнаруженные дефекты говорят о том, что путепровод в любое время мог рухнуть.





Ранее ширина путепровода составляла 8 метров, после реконструкции она увеличится на 6 метров, длина его составит почти 600 метров. В каждом направлении будет по две полосы движения, что позволит избежать заторов, а главное, мост будет соответствовать всем современным требованиям.





Как заявили подрядчики, при строительстве моста будут полностью использовать казахстанские материалы. Общая стоимость проекта составляет 2,3 млрд тенге.



