Глава Tesla раскрыл новые данные о Model 3

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter видео первой поездки предсерийной версии Model 3 и раскрыл новые подробности об этом электромобиле. Отвечая на вопросы подписчиков, Маск сообщил, что на первоначальном этапе в продажу поступит только леворульная занеприводная модификация. Производство полноприводного электромобиля начнется только через шесть-девять месяцев, а праворульный вариант должен встать на конвейер летом следующего года. При этом недавнее исследование показало, что больше половины покупателей в Европе и США ждут именно полноприводную Model 3.

Также основатель Tesla подтвердил, что при нынешних размерах батарей колесная база Model 3 позволяет разместить аккумулятор емкостью до 75 киловатт-часов. Не факт, что такая опция появится сразу – скорее всего, в минимальной комплектации хетчбэк снабдят батареей на 50 или 60 киловатт-часов. Недавно компания объявила, что с 16 апреля перестанет принимать заказы на 60-киловаттную Model S – это позволит сохранить достаточную дистанцию между двумя моделями бренда и таким образом избежать внутренней конкуренции.

Кроме того, Маск заявил, что Tesla Model 3 не получит ни привычной панели приборов, ни проекционного дисплея, который мог бы заменить ее. Единственным источником визуальной информации для водителя станет установленный по центру тачскрин мультимедийного комплекса. По словам главы Tesla, чем шире становятся возможности автопилота, тем меньше необходимость следить за приборами. Правда, полностью автопилотируемые машины допустят на дороги общего пользования только в следующем десятилетии, а поставлять Model 3 покупателям «Тесла» начнет уже во второй половине этого года – вскоре после премьеры, намеченной на июль. Скорее всего, Маск чего-то не договаривает про водительский интерфейс и органы управления.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4