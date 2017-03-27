В Алматы состоится конференция, посвященная защите прав добросовестных контрагентов лжепредприятий
27 марта 2017, 12:41
В орбиту дел по лжепредпринимательству вовлечены десятки, если не сотни тысяч предпринимателей. Подавляющее большинство из них - добросовестные.
14 апреля 2017 года примите участие во Второй Республиканской конференции по защите прав добросовестных контрагентов лжепредприятий.
Конференция состоится в городе Алматы по адресу: ул. Богенбай батыра, 115, отель «Тянь Шань».
Организатор: РОО «Казахстанские бизнес юристы».
В конференции примут участие представители государственных органов, а также все заинтересованные лица. Речь пойдет о мерах по защите прав добросовестных контрагентов лжепредприятий.
Одной из острых тем для бизнеса сейчас является доначисление налогов, пени и штрафов добросовестным контрагентам лжепредприятий. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, выступая 03.02.2017 года на расширенном заседании Правительства РК, дал указания о безусловной необходимости защиты прав добросовестных предпринимателей.
В связи с последними изменениями в законодательстве в отношении контрагентов лжепредприятий могут применяться не только налоговые санкции, но и уголовное преследование. В орбиту дел по лжепредпринимательству вовлечены десятки, если не сотни тысяч предпринимателей. Подавляющее большинство из них - добросовестные.
И перед этими бизнесменами нависла реальная угроза привлечения их к уголовной и финансовой ответственности. Более того, для многих из них такие последствия могут стать катастрофическими - привести к банкротству.
Конечно, государство должно активно бороться с таким явлением как лжепредпринимательство. Однако, при этом, не должны страдать от лжепредприятий компании, которые честно и открыто ведут свой бизнес. Ведь в своем большинстве это добросовестные налогоплательщики, которые не вовлечены в преступную деятельность лжепредприятий, а вступили с ними в договорные отношения без преступных намерений.
Участвуйте в конференции, и вы узнаете о мерах защиты ваших прав, как добросовестных контрагентов лжепредприятий.
Для принятия участия в конференции обращайтесь по телефону: +7 707 909-98-81
e-mail: info@kazbl.kz
Напоминаем, что первая Республиканская конференция состоялась 20 января в г. Астана. Подробно о мероприятии смотрите ЗДЕСЬ.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850494-0355498b8a5dcf72aebb3659e69de944
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...