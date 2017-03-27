В Алматы состоится конференция, посвященная защите прав добросовестных контрагентов лжепредприятий

В орбиту дел по лжепредпринимательству вовлечены десятки, если не сотни тысяч предпринимателей. Подавляющее большинство из них - добросовестные.

14 апреля 2017 года примите участие во Второй Республиканской конференции по защите прав добросовестных контрагентов лжепредприятий.





Конференция состоится в городе Алматы по адресу: ул. Богенбай батыра, 115, отель «Тянь Шань».





Организатор: РОО «Казахстанские бизнес юристы».





В конференции примут участие представители государственных органов, а также все заинтересованные лица. Речь пойдет о мерах по защите прав добросовестных контрагентов лжепредприятий.





Одной из острых тем для бизнеса сейчас является доначисление налогов, пени и штрафов добросовестным контрагентам лжепредприятий. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, выступая 03.02.2017 года на расширенном заседании Правительства РК , дал указания о безусловной необходимости защиты прав добросовестных предпринимателей.





В связи с последними изменениями в законодательстве в отношении контрагентов лжепредприятий могут применяться не только налоговые санкции, но и уголовное преследование. В орбиту дел по лжепредпринимательству вовлечены десятки, если не сотни тысяч предпринимателей. Подавляющее большинство из них - добросовестные.





И перед этими бизнесменами нависла реальная угроза привлечения их к уголовной и финансовой ответственности. Более того, для многих из них такие последствия могут стать катастрофическими - привести к банкротству.





Конечно, государство должно активно бороться с таким явлением как лжепредпринимательство. Однако, при этом, не должны страдать от лжепредприятий компании, которые честно и открыто ведут свой бизнес. Ведь в своем большинстве это добросовестные налогоплательщики, которые не вовлечены в преступную деятельность лжепредприятий, а вступили с ними в договорные отношения без преступных намерений.





Участвуйте в конференции, и вы узнаете о мерах защиты ваших прав, как добросовестных контрагентов лжепредприятий.





Для принятия участия в конференции обращайтесь по телефону: +7 707 909-98-81





e-mail: info@kazbl.kz



