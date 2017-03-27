На Арбате в Алматы снесли столовую

На Арбате в Алматы принудительно снесли незаконно возведенную столовую "Компот", передает корреспондент Zakon.kz





"Отсутствует государственный акт на землю под нежилым помещением (истек срок аренды), АПЗ, утвержденный проект, экспертиза по проекту, талон о принятии уведомления о начале строительно-монтажных работ, затрагиваются интересы других собственников помещений при строительстве, строительство велось без сопровождения авторского и технического надзора. Имеется постановление специализированного межрайонного административного суда (СМАС) Алматы от 20 февраля 2017 года о сносе незаконно возведенного нежилого помещения. 10 марта 2017 года постановлением аппеляционной судебной коллегии Алматинского городского суда постановление СМАС г. Алматы от 20 февраля 2017 года о сносе незаконно возведенного нежилого помещения оставлено без изменения", - прокомментировал представитель суда.









Как выяснилось, арендатором земельного участка, находящийся в государственной собственности, на основании постановления акимата города Алматы от 27 апреля 2011 года №2/190-1421 в границах плана земельного участка во временное возмездное краткосрочное землепользование на условиях аренды: (площадь:0,0576 га, целевое назначение – для установки сооружения облегченного типа, кадастровый номер 20-311-047-134) по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, уг. ул. пр. Жибекжолы, на основании договора об аренде земельного участка за №261 от 23.05.2011 года срок аренды до 27 марта 2016 года является – общественный фонд «Международный фонд Д.А. Кунаева».



