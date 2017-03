BMW собрал четыре концепта будущего в одном фильме

Концерн BMW Group опубликовал видео, в котором собрал вместе все четыре концепта Vision Next 100. По отдельности они были показаны в прошлом году в рамках празднования столетнего юбилея компании.





Эти четыре прототипа – BMW Vision Next 100, Rolls-Royce Vision Next 100, MINI Vision Next 100 и BMW Motorrad Vision Next 100 – демонстрируют основные направления, в которых будет развиваться транспорт в следующие сто лет. По мнению BMW, транспортные средства должны стать «активные компаньонами» людей, их советчиками в повседневных ситуациях. Ключевые понятия – автономное вождение, индивидуальность, инновационные средства безопасности, широкие сетевые возможности, и, конечно, электромобильность. Концепты имеют много общего и в то же время рассчитаны на удовлетворение разных запросов: от самобалансирующегося мотоцикла, на котором можно безопасно ездить без шлема, до ультрароскошной беспилотной «кареты» с искусственным интеллектом, в которой вообще не предусмотрено место для водителя.









В BMW Group говорят, что будущее, которое предвещали концепты Vision Next 100, уже наступило. Поэтому новый ролик, снимавшийся в Лос-Анджелесе и Бангкоке, так и называется – «Новая эра началась». При этом реальное воплощение идей Vision Next 100 – то есть «умный» автопилотируемый электромобиль, способный передавать и принимать большие объемы информации по высокоскоростной мобильной связи 5G – появится у BMW только к 2021 году. Сейчас этот проект известен под кодовым обозначением BMW i Next.