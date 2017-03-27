Назначен руководитель канцелярии Премьер-министра РК
27 марта 2017, 13:09
Им стал Нурлан Алдабергенов.
Нурлан Алдабергенов назначен руководителем канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».
Дата рождения: 19.11.1962
Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алма-Атинский архитектурно-строительный институт (1984)
Инженер-строитель
· Университет имени Д.А. Кунаева (2005)
Юрист
Научные звания, степени, деятельность:
· Аспирантура Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева (1988)
· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Вопросы экономики и управления» (1988)
Трудовой стаж:
· Младший, старший научный сотрудник ААСИ (1988-1989);
· Заместитель Генерального директора Бурундайского ПО стеновых материалов (1989-1993);
· Генеральный директор фирмы «Алма» (1993-1994);
· Начальник управления ВЭС Казагромелиоводхоза Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (1994-1995);
· Генеральный директор фирмы «Алма» (1995-1996);
· Заместитель Председателя Комитета по ценовой и антимонопольной политике города Алматы (1996-1999);
· Директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы (1999-09.2004);
· Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (09.2004-2006);
· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2006-12.2007);
· Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (21.12.2007-12.2011);
· Член коллегии - Министр Евразийской экономической комиссии (с 12.2011)
Прочие должности:
· Член совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы» (03.2005-06.2006);
· Член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства» (09.2005-09.2006)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Құрмет» (2006)
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор монографии, ряда статей
Фото: expertonline.kz
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