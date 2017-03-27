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Новости за сегодня

Назначен руководитель канцелярии Премьер-Министра РК

 

Нурлан Алдабергенов назначен руководителем канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

 

Алдабергенов Нурлан Шадибекович

Дата рождения: 19.11.1962

Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинский архитектурно-строительный институт (1984)

Инженер-строитель

· Университет имени Д.А. Кунаева (2005)

Юрист

Научные звания, степени, деятельность:

· Аспирантура Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева (1988)

· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Вопросы экономики и управления» (1988)

Трудовой стаж:

· Младший, старший научный сотрудник ААСИ (1988-1989);

· Заместитель Генерального директора Бурундайского ПО стеновых материалов (1989-1993);

· Генеральный директор фирмы «Алма» (1993-1994);

· Начальник управления ВЭС Казагромелиоводхоза Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (1994-1995);

· Генеральный директор фирмы «Алма» (1995-1996);

· Заместитель Председателя Комитета по ценовой и антимонопольной политике города Алматы (1996-1999);

· Директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы (1999-09.2004);

· Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (09.2004-2006);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2006-12.2007);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (21.12.2007-12.2011);

· Член коллегии - Министр Евразийской экономической комиссии (с 12.2011)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы» (03.2005-06.2006);

· Член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства» (09.2005-09.2006)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Құрмет» (2006)

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор монографии, ряда статей

 

27 марта 2017, 13:28
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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