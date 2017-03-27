Назначен руководитель канцелярии Премьер-Министра РК

· Директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы (1999-09.2004);

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