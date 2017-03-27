Chery запретит «Мерседесу» продавать электрокары
27 марта 2017, 13:39
Дело в том, что еще в ноябре 2014 года Chery вывела на свой домашний рынок модель eQ – полностью электрическую версию малолитражки QQ.
Масштабным планам Mercedes-Benz по освоению рынка электромобилей может серьезно помешать компания Chery Automobile. У китайского автопроизводителя возникли претензии к названию суббренда EQ, созданного немецким концерном специально для машин на электротяге.
Дело в том, что еще в ноябре 2014 года Chery вывела на свой домашний рынок модель eQ – полностью электрическую версию малолитражки QQ. Соответственно, если Daimler будет продавать в Китае свои EQ, это станет нарушением прав на товарный знак. В «Чери» особенно отмечают, что две эти торговые марки очень похожи, поскольку обе относятся к электрокарам.
Chery уже подала жалобу в местное управление по товарным знакам и надеется, что власти лишат Mercedes права использовать аббревиатуру EQ на территории Китая. Если чиновники примут решение в пользу отечественного производителя, это станет большим ударом по планам немцев, ведь стратегия EQ – глобальная, а Китай – крупнейший рынок для электромобилей, которые в этой стране называют «автомобилями новой энергии» (new energy vehicles) и популяризацию которых активно поддерживают на государственном уровне. Сам Daimler пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Мировую премьеру бренда EQ «Даймлер» организовал прошлой осенью в Париже, представив концептуальный кроссовер Generation EQ. К 2025 году концерн собирается вывести на рынок 10 новых электромобилей – семь Mercedes EQ и три smart electric drive. Разработка и организация производства этих машин обойдется в 10 миллиардов евро. Кроме того, немцы будут выпускать спортивные плагин-гибриды Mercedes-AMG EQ Power+.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes
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