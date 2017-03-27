Россияне могут получить возможность запретить сбор данных о себе

Данный пункт может появиться в разрабатываемом сейчас законе о «больших пользовательских данных».

Пользователи в России могут получить возможность запрещать операторам связи и другим компаниям собирать о себе «большие данные» (big data). Такая возможность может быть предусмотрена в разрабатываемом в настоящее время законе о «больших пользовательских данных», сообщил РБК помощник президента Игорь Щеголев.

По словам Щеголева, речь идет не о полном запрете практики сбора данных, а о том, чтобы пользователи могли контролировать дальнейшее использование полученных сведений о них.

«Пользователи, когда подписывались под пользовательскими соглашениями, понимали, что их данные нужны для того-то и того-то. Но с течением времени их стали использовать по-другому. У людей должно быть понимание, что о них собирается и для каких целей это используется. Должна быть возможность сказать: «Для этого я готов такие-то данные предоставлять и готов, чтобы они таким образом использовались, а для этого не готов. Поэтому, будьте любезны, эти данные обо мне больше не используйте»», - подчеркнул помощник президента.

С развитием промышленного интернета и сферы Интернета вещей возрастет объем данных, по которым можно будет идентифицировать пользователя. Эта информация не всегда напрямую квалифицируется как персональная, но часть ее «находится на грани, в серой зоне», которая пока никак не регулируется, отметил Щеголев.

Осенью минувшего года рабочая группа по вопросам развития интернета при администрации президента под руководством Игоря Щеголева приступила к разработке законопроекта, регулирующего сбор «больших пользовательских данных». На данный момент в российском законодательстве не существует четкого определения понятия «большие данные». Как тогда пояснял глава Роскомнадзора Александр Жаров, к понятию «большие данные» или big data относятся все данные о пользователях (сведения о местоположении, биометрические данные, информация о поведении пользователя на сайтах и т.д.), которые собирают информационные системы, устройства и интернет-ресурсы. В свою очередь, операторы связи и интернет-компании подразумевают под big data большие объемы обезличенной информации о пользователях.